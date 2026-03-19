Meinung Deutscher Pass für Lukaschenkos Schergen
Die belarussischen Straflager sind berüchtigt. Human Rights Watch und Amnesty berichten von systematischen Folterungen, unmenschlichen Haftbedingungen, von stark eingeschränktem Zugang zu Anwälten und medizinischer Versorgung.
Nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 2020/21 durch Langzeitherrscher Aleksandr Lukaschenko wurden Demonstranten, Bürgerrechtler, Journalisten und Oppositionelle dort weggesperrt. Rund 1000 Mnschen sollen heute noch inhaftiert sein. Wer konnte, floh ins Ausland. In Deutschland leben nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Libereco heute etwa 26.500 Belarussinnen und Belarussen.
Ehemalige Gefangene: Er war ein Sadist
Einer von ihnen ist Dmitrij S. wohnhaft in Schwerin. Er ist allerdings kein vom Lukaschenko-Regime Verfolgter. Im Gegenteil. Er war stellvertretender Direktor der belarussischen Strafkolonie Nr. 2 in Bobruisk, knapp 150 Kilometer südöstlich von Minsk. Dmitrij S. hat nun die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, berichtet Libereco. Bei den Menschenrechtlern haben sich ehemalige Gefangene gemeldet und den Horror im Straflager geschildert. Sie beschrieben den Lagerleiter-Vize als „Sadisten“.
Libereco-Geschäftsführer Marco Fieber übt daher harsche Kritik an den Verantwortlichen in Deutschland: „Während der deutsche Staat einen Schergen des Lukaschenko-Regimes offenbar ohne genaue Prüfung rasch einbürgert, verlangt er von politisch Verfolgten umfangreiche Nachweise für einen legalen Aufenthaltstitel und drängt sie in langwierige Asylverfahren.“ Der Hintergrund: Seit September 2023 verlängern diplomatische Vertretungen von Belarus keine Pässe mehr. Zertifikate, Beglaubigungen und Vollmachten müssen die Betroffenen seither – genau wie Personaldokumente – persönlich in Minsk abholen. Für Geflüchtete, denen in Belarus die Verhaftung droht, ist dies eine Unmöglichkeit. Und wer seinen Pass nicht verlängern kann, verliert seinen Aufenthaltstitel in Deutschland.
Keine Passersatzdokumente für Geflüchtete
Nun könnten deutsche Behörden Passersatzdokumente ausstellen. Die politische Lage in Belarus ist ja hinlänglich bekannt. Dennoch drängt Libereco zufolge beispielsweise das Berliner Landesamt für Einwanderung selbst Menschen, die seit Jahren legal in Deutschland leben, studieren oder arbeiten, in das für sie ungeeignete Asylverfahren.
Umgekehrt erhält ein Gefolgsmann Lukaschenkos ganz leicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Behörden, die bei den Verfolgten kein Pardon kennen, haben offenbar keine Notwendigkeit gesehen, einfach mal zu überprüfen, wen sie da einbürgern. Dabei war spätestens 2024 nach Berichten oppositioneller belarussischer Medien bekannt, dass Major Dmitrij S. im Auftrag Lukaschenkos in der Strafkolonie Nr. 2 von Bobruisk für Folter und Misshandlungen verantwortlich ist.