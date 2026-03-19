Ausländerbehörden gewähren einem belarussischen Straflager-Major mehr Schutz als Verfolgten des Minsker Regimes.

Die belarussischen Straflager sind berüchtigt. Human Rights Watch und Amnesty berichten von systematischen Folterungen, unmenschlichen Haftbedingungen, von stark eingeschränktem Zugang zu Anwälten und medizinischer Versorgung.