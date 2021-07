Deutschland und die USA steuern laut Medienberichten auf eine Einigung im Dauerstreit um die Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee zu.

Zwar wollte die Bundesregierung am Mittwoch Berichte über ein erzieltes Abkommen noch nicht bestätigen. Eine Regierungssprecherin sagte aber, man sei zuversichtlich, bald Näheres bekannt geben zu können.

Die fast fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 soll Erdgas von Russland über die Ostsee direkt nach Deutschland bringen – unter Umgehung des traditionellen Transitlandes Ukraine. Bei der Einigung dürfte es daher vor allem auch um einen dauerhaften Schutz und die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine gehen. Wie unter anderem die Finanznachrichtenagentur Bloomberg und das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Quellen in Berlin und Washington berichten, sieht eine Einigung vor, dass Deutschland und die USA in den Ausbau erneuerbarer Energien in der Ukraine investieren wollten.

Russen warten erst einmal ab

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, dass jegliche Androhung von Sanktionen „nicht akzeptabel“ sei. Russland werde die offizielle Erklärung von deutscher und amerikanischer Seite abwarten, bevor man sich äußere.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte im vergangenen Monat nach einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen US-Außenminister Antony Blinken angekündigt, man wolle „sehr zügig“ zu Ergebnissen kommen, die von den USA mitgetragen werden könnten. Die inzwischen fast fertiggestellte Pipeline soll pro Jahr rund 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas von Russland nach Deutschland befördern.

Wird Erdgas zur Waffe?

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion Alexander Graf Lambsdorff sagte zur möglichen Einigung zwischen Deutschland und den USA über Nord Stream 2, dies wirke wie ein „Heftpflaster bei einem Beinbruch“. Nach wie vor bestehe die Gefahr, dass die Pipeline zur außenpolitischen Waffe in der Hand Moskaus werde.

Bei den Grünen erklärten der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer und der Sprecher für Osteuropapolitik, Manuel Sarrazin: „Die Vereinbarung zu Nord Stream 2 ist ein herber Rückschlag für den Klimaschutz.“ Die Regierung habe die Laufzeitverlängerung fossiler Infrastruktur besiegelt, erklärten sie. Die Regierung predige Klimaschutz, praktiziere aber das Gegenteil, hieß es weiter.