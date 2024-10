Das Deutschlandticket hat den gleichen Klimaschutzeffekt wie Tempo 120 auf Autobahnen. Allerdings kostet es jährlich drei Milliarden Euro mehr. Das erfolgreiche Angebot hat positive Aspekte nicht nur in Sachen Umwelt.

Die Genese des Deutschlandtickets ist eine kuriose Geschichte. Sie beginnt damit, dass FDP-Chef Christian Lindner im Frühjahr 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und dem dadurch ausgelösten Ölpreisanstieg plötzlich glaubte, dass ein Tankrabatt ein Wahlkampfknüller sein könnte und er bereit war, dafür viel Geld aus dem Bundeshaushalt springen zu lassen, obwohl fast alle Ökonomen eine solche Maßnahme für unsinnig hielten.

Damit die Grünen diese für sie besonders bittere Kröte schluckten, kam der aus Rheinland-Pfalz ampel-erfahrene Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) auf die Idee, gleichzeitig auch den Fahrgästen von Bus und Bahn etwas Gutes zu tun. Die Grünen ließen sich auf diesen Deal ein und heraus kam das deutschlandweit gültige Neun-Euro-Ticket in den Monaten Juni bis August 2022. Das Neun-Euro-Ticket wurde trotz punktueller Probleme auf überlasteten Strecken zu einem Knüller, während Lindners Tankrabatt ein Flop wurde. Nach einigem Hin und Her mündete das Experiment Neun-Euro-Ticket in die Einführung des Deutschlandtickets.

Wissings größter Erfolg

In puncto Klimaschutz ist das Ticket so ziemlich das Beste, was Wissing beim notorischen Problemthema Verkehr vorzuweisen hat. Der genaue Effekt ist allerdings gar nicht so einfach zu ermitteln. Es gibt diverse Daten, die sich auch noch unterschiedlich interpretieren lassen.

Besonders interessant und plausibel ist nun eine Studie des Ariadne-Projekts, für die Mobilfunk- und Bewegungsdaten ausgewertet wurden. Projektleiter Nicolas Koch spricht von einer „beachtliche Einsparung“ von 6,7 Millionen Tonnen CO 2 im Jahr durch das Deutschlandticket. Dabei stellt sich die Frage, ob drei Milliarden Euro, die Bund und Länder in die Finanzierung des Tickets stecken, dafür gerechtfertigt sind.

Klimaschutz-Effekt von Tempo 120 genauso groß

Richtig ist, das sich ein ähnlicher Klima-Effekt auch sehr viel kostengünstiger erzielen ließe. Kurioserweise sind die 6,7 Millionen Tonnen CO 2 genau die Menge, die sich laut Umweltbundesamt durch die Einführung von Tempo 120 auf Autobahnen einsparen ließe – und das ohne nennenswerte Kosten.

Solange selbst minimale Einschränkungen wie ein Tempolimit, das auch noch positive Effekte auf die Verkehrssicherheit hätte, tabu sind, muss man für die Klimaschutzwirkung des Deutschlandtickets schon dankbar sein. Außerdem hat dieses Ticket nicht nur positive Effekte für Umwelt und Klima, sondern noch anderen Nutzen. Es verhilft gerade Menschen mit eher schmalem Geldbeutel zu relativ kostengünstiger und unkomplizierter Mobilität. Dass sich FDP-Mann Wissing so für dieses Angebot engagiert, ist besonders anerkennenswert. Vielleicht erschwert gerade dies es ihm aber, die dafür nötigen Mittel bei seinem Parteifreund Christian Lindner locker zu machen. Möglicherweise könnte Wissing den Porsche-Fan Lindner besser mit dem Argument überzeugen, dass das Deutschlandticket ihm ein Tempolimit erspart.

Preiserhöhung drückt Klimaschutz-Effekt