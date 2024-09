Die heftige Ablehnung, die den Grünen in Umfragen entgegenschlägt, hat vor allem mit einem katastrophalen Fehler zu tun.

Es ist ein krasser Wert. 35 Prozent der Deutschen wollen laut einer Allensbach-Umfrage auf keinen Fall, dass die Grünen an der nächsten Bundesregierung beteiligt sind. Das ist eine verheerende Entwicklung für die Grünen, die schon lange eine durch und durch staatstragende Partei sind. Und die – anders als die FDP – die Ampel zumindest nicht durch die ständige Suche nach Konflikten zu Gunsten der eigenen Profilierung beschädigt haben.

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat ja recht, wenn sie beklagt, Hass gegen die Grünen sei „so ein bisschen Volkssport“ geworden. Sie verweist treffend darauf, dass über die Partei „viel schwachsinniger Kram“ unterwegs sei – etwa die falsche Behauptung, die Grünen wollten das Grillen verbieten. Zusätzlich zeigen die oft harten Attacken aus der Union gegen die Grünen Wirkung. Fakt ist: Der Zeitgeist ist nicht mehr grün.

Heizungsgesetz wirkt nach

Gleichzeitig macht Robert Habeck als voraussichtlicher Kanzlerkandidat alles richtig mit seinem Kurs, die Grünen möglichst weit in die Mitte zu führen. Der Bundeswirtschaftsminister ist aber höchstselbst für den größten Fehler der Grünen in dieser Legislaturperiode verantwortlich: Der missratene erste Entwurf für das Gesetz zum Heizungstausch hat einen riesigen Vertrauensschaden angerichtet.

Gerade wer den notwendigen Wandel bewältigen will, darf die Menschen nicht in Angst versetzen. Das vergessen die nicht so schnell wieder.