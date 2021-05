Es muss alles getan werden, das Corona-Virus in den Griff zu bekommen – auch von den Bürgern.

Keine Frage, der Wirtschaftseinbruch ist historisch. Er wird das Land jahrelang beschäftigen. Manchen Arbeitsplatz wird es bald nicht mehr geben.

Doch es bringt nichts, sich der Jammerei hinzugeben. Dass die Wirtschaft wieder wächst, hat die Bevölkerung ein wenig selbst in der Hand. Wie? Indem die Bürger beispielsweise das ihnen Mögliche tun, das Infektionsrisiko niedrig zu halten, um somit wirtschaftliche Aktivität zu ermöglichen, mindestens aber weitere Lockdowns – und seien es nur regionale – zu vermeiden.

Müssen in diesen Wochen größere Familienfeiern unbedingt sein, wie die „Baby-Begrüßungsparty“ unlängst bei Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern mit mindestens zwölf Erkrankten? Können Trauerfeiern nicht anders organisiert werden als die im Großraum Schwäbisch-Gmünd mit inzwischen über 70 Neuinfizierten? Müssen sich Ungeduldige noch in die gut gefüllte S-Bahn, in den Bus oder die Straßenbahn drängeln, um ein paar Minuten früher am Ziel zu sein?

Deutschland ist finanziell vergleichsweise gut aufgestellt. Ein abermaliger landesweiter Lockdown brächte allerdings auch die Bundesrepublik an ihre Grenzen.