Auch wenn die Kämpfe in Syrien keine Schlagzeilen mehr machen – Gefechte gibt es weiterhin. Selbst in Gebieten, die Staatschef Assad mit Hilfe Russlands und des Iran wieder unter Kontrolle hat. Ob daher Abschiebungen Geflohener aus Europa möglich sind, bezweifelt so mancher Experte.

Am Euphrat wird gekämpft. Syrische Regierungstruppen und pro-iranische Gruppen stehen dort kurdischen Milizionären und US-Soldaten gegenüber. Die syrischen Einheiten schossen vor wenigen