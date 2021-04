Mitten in der Corona-Krise spricht Franziskus in seinem dritten päpstlichen Lehrschreiben alle großen Probleme an, die derzeit die Menschheit bewegen. Und er fordert eine radikale wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Wende.

Um seine neue Enzyklika „Fratelli tutti“ (alle Brüder) zu unterschreiben, ist Papst Franziskus extra nach Assisi gereist, an den Wirkungsort des Heiligen Franziskus. Den Ort hat der Papst, der sich nach dem Heiligen benannt hat, bewusst gewählt, gilt doch der mittelalterliche Bettelmönch als Vorbild für eine radikale Zuwendung zu allen Menschen und Geschöpfen.

Die Rolle des ägyptischen Großimam

Doch nicht nur der Ort der Unterzeichnung, sondern auch ein Hinweis des Papstes ist außergewöhnlich: Die Anregung zu dem Text habe er durch den ägyptischen Großimam Ahmad Al-Tayeb erhalten. Mit dem Islam-Gelehrten hat er Anfang 2019 im „Dokument der Brüderlichkeit“ bekräftigt: Religionen dürfen „niemals zum Krieg aufwiegeln ... auch nicht zur Gewalt und zum Blutvergießen auffordern“. Einige Textteile sind in die Enzyklika eingeflossen. So zeigt sich eine Kultur des Dialogs.

Eigentumsbegriff neu fassen

In dem päpstlichen Lehrschreiben findet sich einiges, was Franziskus schon an anderer Stelle geäußert oder geschrieben hat. Aber dadurch wird es nicht weniger wichtig. Mitten in der Corona-Pandemie ruft er zu weltweiten Solidarität auf. In seiner dritten Enzyklika dringt er auf eine Neufassung des Eigentumsbegriffs, damit dieser nicht immer breitere Gesellschaftsschichten ausschließt. Eine Rückkehr zu unbegrenztem Konsum nach der Corona-Krise würde bestehende politische und gesellschaftliche Probleme verschärfen, warnt der Papst in dem 150 Seiten starken Lehrschreiben mit dem Untertitel „Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft“. Das ist Rückenstärkung für diejenigen, die gegen nationale Alleingänge und ein allein an Profit und Wachstum orientiertes Wirtschaftssystem kämpfen.

Rechte der Flüchtlinge achten

Konkret wird das Kirchenoberhaupt bei seiner Forderung nach einer Reform der Vereinten Nationen, die handlungsfähiger werden müssten. Seine Kritik an mangelnder Achtung der Rechte von Flüchtlingen buchstabiert er anhand von Maßnahmen, die zu ihrem Schutz ergriffen werden müssten, vom leichteren Zugang zu Visa bis zu humanitären Korridoren. Handlungsfelder gibt es viele – ein Blick in die Flüchtlingslager reicht.

Der Papst hat keine politische Macht, aber mit der Enzyklika setzt er auf seine Autorität als Oberhaupt von rund einer Milliarde Katholiken. Sofern diese sich mit dem Text auseinandersetzen und dann auch handeln.