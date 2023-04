Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die verheerende Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut offenbart auch das Versagen des Staates. Der hat das Vertrauen der Bürger längst verloren.

Die Szene, als der französische Präsident Emmanuel Macron bei seinem Kurzbesuch am Donnerstag in Beirut durch die Menschenmassen im an den Hafen angrenzenden, schwer beschädigten Viertel Gemayze