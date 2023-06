Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Tag nach dem letztlich abgesagten Putsch wirken sowohl Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin als auch Russlands Präsident Wladimir Putin wie Verlierer.

Von Stefan Scholl, Moskau

Am russischen Verteidigungsministerium war am Samstagnachmittag nicht viel von Putsch zu spüren. Vor dem langen, neoklassizistischen Stalin-Bau am Ufer der Moskwa promenierten