So lange ist es noch gar nicht her, da wollte Markus Söder Kanzler werden. Doch der Wind hat sich gedreht. Inzwischen dringt der CSU-Chef kaum noch durch. Eineinhalb Jahre vor der Wahl in Bayern hat er ein paar handfeste Probleme am Hals.

Waren das schöne Zeiten für Markus Söder! 47, 48, 49 Prozent Wählerzustimmung prognostizierten die Wahlforscher für die CSU, damals im Frühjahr und im Sommer 2020. Corona ängstigte