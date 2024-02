Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der konservative Supreme Court verzögert das wichtigste Strafverfahren gegen den vermutlichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten um mehrere Monate. Ein Urteil vor der Wahl wird damit zunehmend fraglich. Auch andere Prozesse drohen zu entgleisen.

Mehrmals am Tag wendet sich Donald Trump in wütenden Mails an seine Anhänger, um Spenden für den Kampf gegen seine angebliche politische Verfolgung einzuwerben. Doch am Mittwochabend hatte