Noch heute verfolgt Menschen in Frankreich die Erinnerung an den 13. November vor sechs Jahren, als islamistische Terroristen in der Hauptstadt ein Blutbad anrichteten. Ab Mittwoch stehen die Attentäter, die überlebt haben, vor Gericht.

Der Prozess ist ein Blick in den Abgrund. 130 Menschen sind am 13. November 2015 in Paris von islamistischen Terroristen ermordet worden, 350 Menschen wurden verletzt. Fast sechs lange Jahre sind seit dem