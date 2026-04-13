Nach der scharfen Kritik des Papstes schießt US-Präsident Donald Trump zurück: Leo XIV. schade damit sich selber und der katholischen Kirche. Der Papst kontert gelassen.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der für Kritik wenig zugängliche US-Präsident auf die Ermahnungen seines Landsmanns Leo XIV. reagieren würde. Am Sonntag war der Moment gekommen. Auf seiner Plattform Truth Social ritt Donald Trump eine wilde Attacke gegen den Papst: „Leo XIV. ist SCHWACH bezüglich Sicherheit und schrecklich in der Außenpolitik.“ Im gleichen Post erklärte der US-Präsident, dass ihm der Papst eigentlich dankbar sein müsste, statt ihn fortwährend zu kritisieren: Leo XIV. sei nur gewählt worden, weil er Amerikaner sei. In der Kirche hätten sie gedacht, dass die Wahl von Robert Francis Prevost der beste Weg sei, mit Präsident Donald Trump umzugehen. „Wenn ich nicht im Weißen Haus gewesen wäre, wäre Leo jetzt nicht im Vatikan“, schrieb Trump.

Die Frustration Trumps über Papst Leo XIV. muss wirklich gewaltig gewesen sein, denn der US-Präsident ließ in der Folge in weiteren Posts und in Gesprächen mit Journalisten zusätzlichen Dampf ab. Er wolle keinen Papst, der es in Ordnung finde, dass der Iran eine Atomwaffe besitze. Er wolle keinen Papst, der denke, dass es schrecklich sei, dass die USA Venezuela angegriffen haben. „Und ich will keinen Papst, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten kritisiert, weil ich genau das mache, wofür ich mit einem ERDRUTSCHSIEG gewählt wurde.“ Schließlich griff Trump zu dem Adjektiv, das in seinen Augen die größte Beleidigung darstellt: „Er ist eine sehr liberale Person“, erklärte Trump am Sonntag vor Journalisten. Und: „Ich bin kein Fan von Leo XIV.“

Trump bezieht Papst-Bruder in seine Tirade ein

Sogar der älteste Bruder von Leo XIV. musste für die Tirade des US-Präsidenten herhalten: „Ich ziehe bei weitem seinen Bruder Louis vor, weil der total MAGA ist. Er hat alles begriffen, und Leo nicht“, schrieb Trump. Tatsächlich ist der in Florida lebende Navy-Veteran Louis Prevost ein überzeugter Unterstützer von Donald Trump – was, wie er versichert, das gute Einvernehmen mit seinem jüngeren Bruder nicht beeinträchtige.

Entgegen der Gepflogenheiten der Päpste, die auf Anwürfe gegen sich selber normalerweise nicht eingehen, hat Leo XIV. am Montag höchstpersönlich gekontert. „Ich fürchte weder die Trump-Regierung noch das offene Aussprechen der Botschaft des Evangeliums“, sagte der erste Papst aus den USA im Flugzeug zu Journalisten, die ihn auf seiner elftägigen Afrikareise begleiten. Er sei kein Politiker und wolle sich nicht auf eine Debatte mit Trump einlassen. „Aber wir glauben als Friedensstifter an die Botschaft des Evangeliums.“ Und diese Botschaft sollte nicht missbraucht werden, „wie es manche tun“. Er werde sich weiterhin entschieden gegen den Krieg aussprechen, sich für den Frieden einsetzen und den Dialog und den Multilateralismus der Staaten fördern, betonte der Papst.

„Jemand muss sagen, dass es einen besseren Weg gibt“

Zu viele Menschen müssten heute leiden, zu viele Unschuldige würden getötet, fuhr Leo XIV. fort. „Ich glaube, jemand muss aufstehen und sagen, dass es einen besseren Weg gibt.“ Seine Botschaft sei immer gewesen, den Frieden zu fördern. Dies sage er allen Staats- und Regierungschefs der Welt, nicht nur Trump. „Wir versuchen stets, Kriege zu beenden und Frieden und Versöhnung zu fördern.“ Er werde dies auch weiterhin tun, bekräftigte der Papst. Auf den Post von Trump in seinem Portal Truth Social angesprochen setzte Leo XIV. sein feines Lächeln auf, das inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden ist: „Schon der Titel der Plattform ist ironisch. Mehr sage ich nicht dazu.“