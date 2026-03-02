Papst Leo XIV. wird nicht zum Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung in die USA reisen – stattdessen plant er einen Besuch auf Lampedusa.

Die Vorbereitungen zum großen Festakt am 4. Juli in Washington laufen längst auf Hochtouren. Denn natürlich sollen die Feiern zum 250. Independence Day nach dem Willen des US-Präsidenten die größten und tollsten aller Zeiten werden. Unter anderem ist laut Programm die „größte Pyrotechnik-Show der Geschichte“ geplant, das größte Feuerwerk, das die Menschheit je gesehen hat. Hinzu kommt die „Spirit of America Parade“, eine gigantische Militärparade. Donald Trump selber wird die Feiern mit einer „Keynote-Rede“, einer weiteren Ansprache an die Nation, bereichern. Und nur allzu gerne hätte der US-Präsident dabei den ersten US-Papst in der Geschichte der katholischen Kirche unter den Ehrengästen gesehen. Wie viel dem Weißen Haus an der Anwesenheit des Papstes lag, lässt sich allein schon daran ablesen, dass US-Vizepräsident J.D. Vance dem Papst bereits im Mai 2025, nur wenige Tage nach seiner Wahl zum neuen Pontifex Maximus, im Vatikan persönlich die offizielle Einladung von Präsident Trump überbrachte. Die Hoffnung in Washington war groß, dass der 70-jährige Papst aus Chicago der 250-Jahr-Feier durch seine Anwesenheit die Krone aufsetzen würde.

Leo XIV. hat die Einladung aber dankend abgelehnt, wie aus dem Reiseprogramm des Papstes für 2026 hervorgeht. Eine Reise in die USA ist darin nämlich nicht vorgesehen. Stattdessen wird Leo XIV. am 4. Juli zur italienischen Mittelmeer-Insel Lampedusa fahren, wo jedes Jahr Zehntausende Bootsflüchtlinge ankommen. Das Datum für die Reise ist ein subtiler Wink mit dem Zaunpfahl: Dass der Papst am US-Nationalfeiertag Lampedusa besucht, ist für Vatikan-Beobachter eine bewusste Abgrenzung zur Einwanderungspolitik der Trump-Regierung. Leo XIV. betont damit die christliche Pflicht zur Nächstenliebe gegenüber den Schwächsten und den Ärmsten, wie das schon sein Vorgänger Franziskus bei seinem Besuch der Flüchtlingsinsel 2013 getan hatte. Der Papst aus Argentinien hatte auf Lampedusa damals die „globalisierte Gleichgültigkeit“ gegenüber dem tausendfachen Tod der Bootsflüchtlinge angeprangert.

Überraschend kommt die Absage von Papst Leo XIV. für den Nationalfeiertag seines Geburtslandes keineswegs. Denn das Verhältnis zwischen dem US-Präsidenten und dem US-Papst ist schon lange ein schwieriges. Schon vor seiner Wahl zum Papst hatte sich der damalige Kardinal Robert Francis Prevost bei verschiedenen Gelegenheiten gegen die Deportation von Migranten und die Streichung der Gelder für das Hilfswerk Usaid ausgesprochen. Am „Tag der Migranten“ im Rahmen des heiligen Jahres 2025 ist Leo XIV. dann sehr deutlich geworden: „Gegen Geflüchtete und Migranten werden immer unmenschlichere Maßnahmen ergriffen – und sogar noch politisch gefeiert. Als wären diese ,Unerwünschten’ Müll statt menschliche Wesen.“ Seine Kritik richtete sich nicht nur gegen die USA, sondern auch gegen Europa.

Der Papst lässt sich von seinem Landsmann Trump nicht vor den Karren spannen. Das zeigte sich auch bei dem vom US-Präsidenten ins Leben gerufenen „Board of Peace“ (Friedensrat) für den Gazastreifen: Auch hier lehnte der Papst trotz Einladung eine Teilnahme ab.