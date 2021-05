Der Lockdown, der ab Montag für vier Wochen das Land lahmlegt, ist nicht durchdacht und bürdet den Menschen willkürliche Lasten auf. Die Pandemie hat auch die Regierenden in Bund und Ländern offenbar in Panik versetzt.

An diesem Montag beginnt er also, der zweite Lockdown. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten hören das Wort nicht so gerne, verschämt ist die Rede von Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Lockdown trifft es aber sehr gut, zumal, wenn der Begriff wörtlich übersetzt wird. Deutschland riegelt sich ab und sperrt schon wieder zu.

Vielleicht wird der 2. November 2020 aber auch zu einem Tag, an dem der breite Konsens zwischen Regierenden und Regierten in der Corona-Politik zerbricht. Bisher hat die große Mehrheit darauf vertraut, dass im Kampf gegen das neue Virus Augenmaß und Vernunft Leitlinien der Politik sind. Die jetzt verfügten Verbote erinnern dagegen an eine Walze, die plattmacht, was an gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Pflänzchen in der Pandemie-Wüste noch blühte.

Politik muss nachvollziehbar sein

Gutes Regieren in freien Staaten bemisst sich daran, dass Gesetze und Anordnungen verständlich und nachvollziehbar sind. Regierungen verlieren ihre innere Legitimität, wenn Bürger nur noch gehorchen, weil es so im Gesetzblatt steht und nicht, weil sie den Sinn getroffener Maßnahmen einsehen. Die jetzigen Beschlüsse entbehren jeder Logik. Sie scheinen von Panik diktiert.

Dieser Platz reicht nicht, um alle Merkwürdigkeiten aufzuzählen, die verfügt wurden. Die Kanzlerin kann niemandem erklären, warum eine Kosmetikerin, die ein schlüssiges Hygienekonzept entwickelt hat, ihr Studio schließen muss, aber der Friseur nebenan Haare schneiden darf. Warum tausende Bambini traurig ihre Fußballschuhe ins Regal stellen müssen, obwohl ihr Dorfverein vielleicht genauso auf Corona-Regeln achtet wie der große FC Bayern. Warum Menschen in überfüllten Pendlerzügen sicherer sein sollen als in Gasthöfen, die peinlich auf Abstand ihrer Gäste achten und nun Urlauber wegschicken müssen.

Düstere Ankündigungen

Überhaupt Angela Merkel: Wo ist eigentlich die Frau geblieben, die vor fünf Jahren in einer ähnlich tiefen Krise ihren Bürgern ein fröhlich-zuversichtliches „Wir schaffen das“ zurief und damit bei vielen Leuten Reserven für eine große nationale Kraftanstrengung weckte? Heute sehen wir einer Kanzlerin zu, die von „Unheil“ unkt und einen harten düsteren Winter prophezeit. Ihr Namensvetter, der Politologe Wolfgang Merkel, nennt das „governance by fear“, Regieren durch Angst. Ein Volk, das stets mit apokalyptischen Szenarien beschossen wird, ermüdet. Und müde Menschen könnten irgendwann auch jene Maßnahmen nicht mehr befolgen, die eigentlich klug und durchdacht sind.

Befürworter des Lockdowns beschwichtigen. Wir müssten uns doch nur für vier Wochen einschränken, das sei doch wohl machbar. Was gibt ihnen die Gewissheit, dass im Dezember die Infiziertenzahlen auf einen Stand gesunken sind, der die Politik dazu bewegt, dann wieder zu lockern? Die Kanzlerin hat zugegeben, dass die am Rande der Erschöpfung arbeitenden Beschäftigten der Gesundheitsämter mittlerweile in drei von vier Fällen die Quelle einer Ansteckung nicht ausfindig machen könnten. Stattdessen werden Sündenböcke benannt: junge Leute, die als asoziale Feierbiester markiert werden, obwohl bis heute keine einzige Untersuchung belegt, dass die Jugend das Virus mehr als andere Gruppen verbreitet. Im Gegenteil: Die Jungen gehen, so eine repräsentative Studie, pfleglich mit Risikogruppen um.

Gezielter vorgehen!

Statt mit der Schrotflinte zu schießen, sollte die Politik genau zielen. Indem sie Risikogruppen konsequent schützt, etwa durch verbindliche Schnelltests in Senioren- und Pflegeheimen, und die Einhaltung von Hygieneregeln, beispielsweise bei großen Menschenansammlungen, konsequenter kontrolliert.