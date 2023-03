Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anders als von ihm angekündigt, hat Frankreichs Präsident offenbar nicht vor, seinen Regierungsstil zu ändern. Das zeigt auch die Auswahl seines Kabinetts.

Er werde nicht so regieren wie in den vergangenen fünf Jahren, versprach Emmanuel Macron am Abend seiner Wiederwahl Ende April. Wer dies mit der Hoffnung verknüpfte, der Präsident werde