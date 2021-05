Nicht in Florida oder New York, sondern im Weißen Haus verbringt der US-Präsident die Wahlnacht. Statt abzuwarten, bis das unerwartet knappe Rennen vorbei ist, ruft er sich zum Wahlsieger aus. Geht es nach ihm, folgen auf die Schlacht an der Wahlurne nun Scharmützel und Gefechte vor Gericht.

Es ist tiefste Nacht, 2.21 Uhr in Washington, als Donald Trump in den East Room des Weißen Hauses marschiert. Zu Klängen des „Hail to the Chief“, der Hymne, die nur für den Präsidenten gespielt wird, läuft er zu einem Pult, um seinen Wahlsieg zu verkünden.

Für seinen Auftritt hat er den Prunksaal seiner Residenz gewählt, den Saal mit den größten Kronleuchtern, den meisten Kandelabern, den schönsten Vorhängen. In der ersten Reihe vor ihm sitzen seine Kinder, seine Frau Melania steht neben ihm auf der Bühne, wie auch sein Stellvertreter Mike Pence und dessen Gattin.

Obama wartete in Chicago

Schon die Wahl des Ortes weicht ab von dem, was nach ungeschriebenen Regeln üblich ist. Normalerweise wartet ein amerikanischer Präsident, der sich zur Wiederwahl stellt, in der Stadt, in der er lebte, bevor er ins Weiße Haus einzog, auf die Ergebnisse. Allein das ist eine Geste der Demut vor dem Wahlvolk. Es soll nicht so aussehen, als glaubte der Amtsinhaber, das Amt für sich gepachtet zu haben. Barack Obama etwa war 2012 nach Chicago geflogen, um dort die nervenaufreibenden Stunden einer solchen Nacht zu verbringen. Trump bricht auch in diesem Punkt ein Tabu. Aber das ist nun fast schon nebensächlich. Es ist das, was er sagt, was gegen alle Regeln verstößt.

„Wir waren doch schon drauf und dran, rauszugehen und etwas zu feiern, das so schön und so gut ist“, beginnt er. Er zählt auf, in welchen hart umkämpften Staaten er gesiegt hat. In Texas, in Ohio, in Florida. Und es sei doch auch klar, dass er in Georgia gewonnen habe, fügt er hinzu. Das steht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest. Erst recht (noch) nicht stimmt, was Trump über das Rennen in Pennsylvania sagt. „Wir gewinnen in Pennsylvania“, erklärt er im Brustton der Überzeugung. Er begründet es damit, dass dort bereits 64 Prozent der Stimmen ausgezählt seien und er gegenüber seinem Widersacher auf ein Plus von 690.000 komme. „Es ist fast unmöglich, uns noch einzuholen.“

Angst vor Corona

In Wahrheit ist der „Keystone State“ in der Nacht noch weit davon entfernt, einen Sieger benennen zu können. In den Stunden nach dem Votum fallen dort die am Wahltag persönlich abgegeben Stimmen überproportional ins Gewicht. Und am Wahltag waren es mehrheitlich Republikaner, die ihre Stimme persönlich abgaben. Vielen Demokraten war das Risiko, sich in einem vollen Wahllokal mit dem Coronavirus zu infizieren, dagegen zu hoch. Ergo hatten sie der Briefwahl den Vorzug gegeben.

Da Wahlbriefe in Pennsylvania zumeist, je nach Landkreis verschieden, erst nach den „in-person votes“ an die Reihe kommen, kann es womöglich noch Tage dauern, bis ein Resultat vorliegt, auf das man bauen kann. Bis Freitag ist das möglich – so sieht es das Wahlgesetz des Bundesstaates vor.

Noch viele Stimmen auszuzählen

In dem Moment, in dem Trump im East Room triumphierende Töne anschlägt, ist beispielsweise in Philadelphia nur ein Bruchteil der Stimmen ausgezählt. Die Großstadt, in der schwarze Amerikaner 44 Prozent der Bevölkerung stellen, gilt als Hochburg der Demokraten. Ob Biden an Trump vorbeigezogen ist, wenn dort wie auch in anderen urbanen Zentren Pennsylvanias ein endgültiges Resultat bekannt gegeben wird, weiß in der Nacht zum Mittwoch niemand zu sagen. Was Trump nicht daran hindert, inmitten der Unklarheit in die Offensive zu gehen.

„Offen gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen“, sagt er und kündigt an, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen, um den Stopp der Auszählung zu erzwingen. Was jetzt noch passiere, sei massiver Betrug an der Nation, eine Blamage für das Land. Er wolle, dass man das Recht korrekt anwende, deshalb werde er sich an den Supreme Court wenden. „Wir wollen, dass alles Wählen aufhört. Wir wollen nicht, dass sie morgens um vier Uhr noch irgendwelche Stimmzettel finden und sie in die Liste aufnehmen. Okay?“

Damit tritt genau das ein, was Trump selbst bereits Tage vor dem Votum avisiert hatte. Er werde seine Anwälte in Marsch setzen, um sie gegen eine sich hinziehende Auszählung klagen zu lassen, hatte er angekündigt.

Ganz anders der Gegner

Joe Biden dagegen mahnt zur Geduld, 45 Minuten nach Mitternacht auf einem Parkplatz in Wilmington, Delaware. Weder er noch sein Kontrahent hätten das Recht, den Wahlsieger auszurufen. Zu entscheiden habe allein das amerikanische Volk. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, spricht er den in ihren Autos sitzenden, manchmal auch vor ihren Autos stehenden Gästen seiner Drive-in-Party Mut zu, begleitet von einem Hupkonzert. „Es ist nicht vorbei, ehe jede Stimme ausgezählt ist.“ Er habe ein gutes Gefühl, versucht er Optimismus zu verbreiten. „Verliert den Glauben nicht, Leute!“

Hinter Biden liegt ein Abend, den die Umfragen anders erwarten ließen.

Spätestens um 22 Uhr Ortszeit steht fest, dass Biden keinen klaren Sieg einfahren wird. Dass es ein Krimi wird. Die Demoskopen, die Biden einen deutlichen Vorsprung bescheinigten, auch in den meisten Swing States, haben sich einmal mehr blamiert, wie schon 2016, als sie Hillary Clinton klar in der Favoritenrolle sahen. Dennoch, die Nacht ist nicht einfach eine Wiederholung dessen, was sich am 8. November vor vier Jahren abspielte. Damals war die Euphorie in den Reihen der Demokraten, die Siegeszuversicht angesichts der klaren Favoritenrolle Hillary Clintons, noch im Laufe des Abends der Ernüchterung, ja, blankem Entsetzen gewichen. Diesmal gibt es Lichtblicke, die lange die Hoffnung nähren, dass es vielleicht doch Joe Biden sein könnte, der ab dem 20. Januar hinterm Schreibtisch im Oval Office sitzt.

Arizona, Wisconsin, Nevada, Michigan – und sogar Georgia und Pennsylvania schienen bei Redaktionsschluss am Mittwochabend durchaus in Bidens Reichweite – aber eben auch in Trumps.