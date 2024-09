Im Vorfeld des Hamas-Massakers hatte Israels Geheimdienst auf ganzer Linie versagt. Von der Pager-Aktion im Libanon profitiert nur einer: der Mossad.

Es war eine Szenerie, die hätte sich auch Ian Fleming für seinen Helden James Bond ausdenken können. Fast gleichzeitig explodierten am Dienstag im Libanon Hunderte Funkempfänger. Offenbar stammten diese aus einer Lieferung an die Hisbollah. Diese hat nun viele Verletzte und sogar Tote zu beklagen.

Weil Pager im Gegensatz zu Mobiltelefonen nicht zu orten und zu überwachen sind, bevorzugen Terroristen solche Geräte. Offenbar wurden die explodierten Geräte auf dem Weg zu ihren Empfängern im Libanon manipuliert. Wo und wie ist noch nicht bekannt. Und auch nicht von wem. Auch wenn sich bei der letzten Frage ein Verantwortlicher aufdrängt: Israels berühmt-berüchtigter Geheimdienst Mossad.

Der hatte vor knapp einem Jahr auf ganzer Linie versagt, weil er von dem Hamas-Überfall am 7. Oktober überrascht wurde. Das Vertrauen der Israelis in den Schutz durch den Mossad war erschüttert. Was liegt also näher, als dass sich der Geheimdienst nun mit einer solch spektakulären Aktion zurückmeldet. Nicht allein, um Terroristen zu zeigen, dass sie sich in seinem Fadenkreuz befinden, sondern auch um der eigenen Bevölkerung zu signalisieren: Wir sind wieder da. Wir passen auf.

Israel wird seine Beteiligung eher nicht zugeben. Und selbst wenn der Geheimdienst wider Erwarten gar nicht dahinterstecken sollte, ist eines ist sicher: Der Mossad profitiert von der Aktion. Die Scharte vom 7. Oktober scheint (fast) ausgewetzt.