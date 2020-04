Eine Hommage an unseren „Wirtschaftschef“, Jürgen Eustachi, der in Ruhestand geht.

Liebe Leserinnen und Leser,

das sucht seinesgleichen im deutschen Journalismus: ein Ressortleiter, der 33 Jahre im Amt ist, ununterbrochen, bei einer Zeitung, bei der RHEINPFALZ! Er ist eben einzigartig in seiner Kompetenz als Volkswirt und Kenner der Pfälzischen Wirtschaft und in seinem Bekenntnis zur Regionalzeitung: Jürgen Eustachi ist ein Aushängeschild der RHEINPFALZ. Bald wird er 65 und tritt nun in den Ruhestand.

Ihm haben die Türen nationaler Zeitungsredaktionen offen gestanden. Aber der überzeugte Kurpfälzer blieb lieber seiner Heimat treu. Heute gilt er bundesweit als einer der besten Kenner der BASF, der heiße Drähte in den größten Chemiekonzern der Welt hat. Er hat die Chefs der „Anilin“, von Hans Albers bis Martin Brudermüller, kommen und gehen sehen, wusste oft als erster, wer wann das Zepter in die Hand nimmt. Im Ludwigshafener Stammwerk heißt es schon lange, die RHEINPFALZ sei schneller und besser informiert als die Werkszeitung.

Auch das Auf und Ab des größten Lkw-Werks der Welt, Daimler in Wörth, verfolgt Jürgen Eustachi journalistisch seit Jahrzehnten. Seine Aufmerksamkeit gilt, egal ob BASF, Daimler oder welches andere Unternehmen auch immer, gleichermaßen dem Geschäftserfolg wie dem Wohl der Arbeitnehmerschaft. Seine Info-Kanäle verlaufen immer in den Vorstand und in den Betriebsrat. Jeder Arbeitsplatzabbau schmerzte ihn, jeder Exportrekord freute ihn.

Jürgen Eustachi, 1955 in Hockenheim geboren und dort bis heute mit seiner Familie sesshaft, studierte in Mannheim Volkswirtschaftslehre, betriebliches Personalwesen und Politische Wissenschaft. In seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit Konjunkturzyklen. Im RHEINPFALZ-Verlag wurde er ab 1981 zum Redakteur ausgebildet, gleich danach Wirtschaftsredakteur, 1987 stellvertretender Ressortleiter und 1988 Ressortchef. Was Wunder, dass die Konjunkturpolitik eines seiner Steckenpferde geworden ist. In Krisenzeiten investieren, in Boom-Zeiten Reserven für die Zukunft anlegen – das ist sein Credo, und es gilt gleichermaßen für die Wirtschaft wie für den Staat. Der Binnenmarkt der EU und der freie Welthandel sind für Eustachi die unbedingt bewahrenswerten Voraussetzungen für die Erfolge der Pfälzer Unternehmen.

Unser „Wirtschaftschef“ hat unter anderem 1994 den „Informedia-Preis“ für Wirtschaftsjournalismus erhalten. Er und seine Redaktion wurden zweimal vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag ausgezeichnet: 2002 für den besten Wirtschaftsteil aller deutschen Regionalzeitungen und 2013 für die von ihm konzipierte Serie „Wirtschaftswandern in der Pfalz“, die einen Preis für innovativen Wirtschaftsjournalismus erhielt. Mit einer Recherche über die Entwicklung der Industrie- und Handwerkszweige in der Pfalz seit den 1950er Jahren verabschiedet er sich in der heutigen RHEINPFALZ von der Leserschaft.

Jürgen Eustachi war ein zugleich fordernder und fördernder Chef seines Ressorts, für dessen Interessen er sich nachdrücklich eingesetzt hat. Er modernisierte die Berichterstattung fortlaufend, etwa durch immer mehr Ratgeber-Themen, durch alltagsnahe Themen, durch Erklärstücke für Komplexes und scheinbar Banales. Kaum eine andere Regionalzeitung in Deutschland bietet ihrer Leserschaft eine so umfassende wie regionalisierte Wirtschaftsberichterstattung. Unser Rekord-Ressortleiter ist zäh: ein Läufer, ein Liebhaber der Natur, ein Camper. Ich bewundere ihn für seine Konsequenz bei alle dem.

Lieber Jürgen Eustachi, die RHEINPFALZ-Redaktion nach fast 40 Jahren ohne Sie – das ist kaum vorstellbar. Sie gehen, aber Sie bleiben uns als Vorbild erhalten: als hartnäckiger, aber nicht sensationsheischender Journalist, als kollegialer Teamspieler, als Optimist. Herzlichen Dank. Sie waren uns ein beeindruckender, lieber Kollege. Alles Gute für Sie!

Herzliche Grüße

Ihr

Michael Garthe