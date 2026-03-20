Es ist ein historischer Einschnitt: Warum sich das britische Oberhaus endgültig des Erbadels entledigt. Ist es „Verfassungsvandalismus“?

Jahrhundertelang durften sie die Gesetze des Landes gestalten. Seitdem es in Großbritannien ein Parlament gibt, genossen dort die Hochadeligen des Landes, die sogenannten Peers, Rederecht und Stimme, die Familienoberhäupter konnten ihren Parlamentssitz vererben. Bald nicht mehr. Wenn die jetzige Parlamentsperiode im April endet, müssen die Erblords ausziehen. Der Exodus der Peers bedeutet einen historischen Einschnitt. Eine Tradition endet, die mehr als 800 Jahre dauerte, aber die Labour-Regierung ist zur Verfassungsreform entschlossen.

Warum schneidet sich jetzt die „Mutter der Parlamente“ diesen alten Zopf ab? „Hier geht es nicht um den Beitrag von Individuen“, meint die Lordsiegelbewahrerin Baroness Smith, „sondern um das zugrundeliegende Prinzip, dass niemand in unserem Parlament sitzen soll mittels eines geerbten Titels.“ Dass ein Lord seinen Sitz durch Geburt und nicht durch Leistung erhält, wird als zutiefst undemokratisch verstanden. Das Prinzip hatte die Labour-Regierung unter Tony Blair schon 1999 abgeschafft, allerdings verblieben aufgrund eines Kompromisses damals noch 92 Erblords in Amt und Würden. Labours Wahlprogramm von 2024 konstatiert dann nochmals: „Erbliche Peers sind nicht zu rechtfertigen“ und versprach „eine sofortige Modernisierung“.

Nützlicher Effekt für eine Labour-Regierung

Freilich hat die Vertreibung der Erblords auch einen nützlichen Effekt für eine Labour-Regierung: Es geht um Stimmen, denn die Peers denken vornehmlich konservativ. Die große Mehrheit von ihnen sitzt auf den rotledernen Bänken der Konservativen Partei, aber auch wenn sie als Parteilose agieren, stimmen sie oft konservativ ab. Jüngstes Beispiel ist ein Gesetz zur Sterbehilfe, das vom Unterhaus mit Mehrheit verabschiedet wurde, aber von der oberen Kammer mit rund 1200 Änderungsanträgen versehen wurde, so dass es in dieser Parlamentsperiode nicht mehr verabschiedet werden kann. „Der Lord muss fort“ wird somit zum Schlachtruf für, wie es die „Times“ ausdrückte, „eine der radikalsten Verfassungsänderungen in der britischen Geschichte“.

Ausschließlich weiße Männer

Kritiker sprechen gar von Verfassungsvandalismus. Die Erblords seien fleißiger als die auf Lebenszeit geadelten Peers, unabhängiger und oft besser. Haben sie nicht in Lord Moynihan einen Olympioniken in ihren Rängen, der 1980 eine Silbermedaille in Moskau gewann? Und wer könnte die Leistung von Lord Howe bestreiten, einem der längstdienenden Peers, dessen Karriere auf den roten Bänken begann, als die Sowjetunion noch existierte? Freilich bezieht sich der Sachverstand der Edelleute größtenteils auf die Bereiche Landwirtschaft, Jagd und Militärwesen. Und für die obere Kammer, so setzen republikanisch gesinnte Zeitgenossen süffisant hinzu, bedeutet der Exodus doch einen veritablen Diversitätsschub hinsichtlich Geschlecht und Ethnie. Denn bei den 92 Erblords, die nun gehen müssen, handelt es sich ausschließlich um weiße Männer.