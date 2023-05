Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor zehn Jahren kollidierte das Kreuzfahrtschiff vor Giglio mit einer Felsenklippe und strandete vor der Hafeneinfahrt. 32 Menschen verloren ihr Leben. Auf der kleinen italienischen Touristeninsel ist das Unglück vom 13. Januar 2012 immer noch gegenwärtig. Doch in all der Trauer gibt es auch Grund zur Freude.

„Wir sind in jener Nacht in einem Alptraum aufgewacht, in einer Art Apokalypse“, erinnert sich Sergio Ortelli, der schon 2012 Bürgermeister von Giglio war und es auch heute noch ist. Wenige