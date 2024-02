Bei den globalen Temperaturen ist wieder eine neue Marke gesetzt worden. Das geht aus den umfangreichen Daten des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus hervor.

Diejenigen, die nichts von einem menschengemachten Klimawandel hören wollen, wird auch diese Nachricht nicht erreichen geschweige beeindrucken: Erstmals seit Beginn der Messungen lag die globale Durchschnittstemperatur zwölf Monate lang um 1,5 Grad Celsius über dem (rechnerischen) Mittelwert im vorindustriellen Zeitalter. Von Februar 2023 bis Januar 2024.

Man kann argumentieren, dass dies wegen des unregelmäßig auftretenden Ozean- und Klimaphänomens El Niño zu erwarten war. Doch beruhigend ist das keineswegs. Denn schon früher gab es ja El-Niño-Jahre, in denen sich pazifische Wärmestrudel von Asien nach Südamerika schieben. So war es auch 2016, dem vormals wärmsten Jahr.

Intensiv ignorieren

Richtig beunruhigend ist indes, dass die zehn weltweit wärmsten Jahre allesamt seit 2010 gemessen wurden. Also in einem Zeitraum von nur 15 Jahren! Was die europäischen Copernicus-Klimaforscher zur Aussage bewegt hat, dass die Rekord-Temperaturen von 2023 dereinst wohl als „kühl“ gelten werden. Denn der Trend zu wärmeren Jahren wird nicht nachlassen, da ja weiterhin jährlich Milliarden Tonnen Klimagase in die Luft gejagt werden.

Doch ihre Warnungen und Daten an den Mann oder die Frau zu bringen, tun sich die Wissenschaftler zur Zeit schwer. Weil viele Menschen, so scheint es, sich dazu entschlossen haben, so zu tun, als löse sich das Klimaproblem von selbst. Wenn man es nur intensiv ignoriert.