Das Volumen des Schadholzes, das zwischen 2017 und 2019 aus deutschen Forsten entfernt wurde, hat sich versechsfacht. Schon lange Zeit wird über ein „Waldsterben“ gesprochen. Doch der Klimawandel setzt allem noch eins drauf.

Dem Wald in Deutschland geht es schlecht. Manche Experten sagen: so schlecht wie noch nie. Und das will etwas heißen. Denn bereits ab Mitte der 70er Jahre machte das großflächige „Waldsterben“ Schlagzeilen. Damals wurde Schwefel aus Fabrikschloten als Hauptursache fürs Fichtensterben ausgemacht. Die Politik reagierte mit dem Zwang zum Einbau von Filtern.

Über ein Jahrzehnt später rückten „neuartige Waldschäden“ in den Fokus. Denn die Kronen lichteten sich weiter, auch die von Laubbäumen. Die Wissenschaft begann zu erkennen, dass dem Absterben nicht nur eine Ursache zugrunde lag, sondern ein Bündel: von Luftschadstoffen über Pilze bis zur Mangelernährung.

Die Schäden werden weiter zunehmen

Jetzt kommt der Klimawandel noch obendrauf. Davon zeugt auch die Meldung des Statistischen Bundesamtes vom Montag über das Volumen des Schadholzes. Zwischen 2017 und 2019 ist diese Menge fast ums Sechsfache angewachsen.

Täuschen wir uns nicht: Auch wenn die Deutschen 2020 nicht wie in den beiden Jahren zuvor wochenlang geschwitzt haben, so fehlt es doch an Niederschlag. Die Waldschäden durch Trockenheit werden daher weiter zunehmen. Dieses Problem lässt sich nicht einfach dadurch beheben, dass nun vermehrt Buchen und Douglasien gepflanzt werden statt empfindlicher Fichten.

Hinzu kommt: Eigentlich brauchen wir den Wald dringend, weil er das Klimagas Kohlendioxid in großen Mengen speichern kann. Doch wenn er krank ist, kann er diese Klimarettungsfunktion nicht erfüllen.