Vor einem Jahr starteten in Frankfurt katholische Laien und Bischöfe einen Reformdialog namens Synodaler Weg mit 230 Delegierten. Nun steht die nächste Etappe an – am Donnerstag und Freitag als Videokonferenz. Doch der Elan und die Begeisterung sind nicht nur wegen Corona bei manchen dem Frust und der Ernüchterung gewichen.

Ohne den Missbrauchsskandal, der die katholische Kirche in ihren Festen erschüttert, wäre es wohl nie zu dieser Initiative gekommen. Das Kirchenvolk war aufgerüttelt, immer mehr Gläubige