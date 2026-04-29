Auf dem Tiefpunkt der amerikanisch-britischen Beziehungen schickt London seinen Joker nach Washington. König Charles meisterte die Mission mit Charme und Witz.

Als Europas Staats- und Regierungschefs noch glaubten, wertvolle Geschenke könnten ihnen die Gunst von US-Präsident Donald Trump sichern, stach eine Gabe heraus: Der britische Premier Keir Starmer lud den US-Präsidenten zu einem Staatsbesuch ein. Im September ehrte König Charles III. ihn mit einem Gala-Bankett.

Seitdem ist viel passiert. Nach dem Beginn des Iran-Krieges und dem Zerwürfnis zwischen Trump und Starmer steht die Beziehung am Tiefpunkt. Mit dem Gegenbesuch von König Charles und Königin Camilla seit Montag spielt Großbritannien nun eine Waffe aus, die kein anderes Land hat: Trump liebt Pomp, das erkennt man nicht nur an der goldüberbordenden Einrichtung des Oval Office.

„Der niedliche Charles“

Im 250. Jahr nach der amerikanischen Unabhängigkeit von Großbritannien hat Charles auch eine politische Mission. Ob sein feierlicher Besuch den aus britischer Sicht dringend notwendigen Neubeginn der Beziehungen einleitet, ist offen.

Doch bereits der Empfang des Königspaares vor dem Weißen Haus machte die Dimension des Staatsbesuchs deutlich. Die Zeremonie war bis zum traditionellen 21-Schuss-Salut auf die Sekunde durchgetaktet. Besonders wichtig für den König: nicht in einem der für Trump typischen informellen Pressegespräche zu landen, bei denen der Präsident sich über Starmers Skepsis gegenüber dem Iran-Krieg hätte mokieren können.

Letzte Rede der Royals in den USA war 1991

Einen skurrilen Moment lieferte Trump dennoch, als er sich in seiner Empfangsrede daran erinnerte, dass seine Mutter den jungen Charles als Kind „niedlich“ fand. „Meine Mutter schwärmte für Charles. Können Sie sich das vorstellen?“, sagte Trump. Charles grinste – einige Beobachter glaubten, ein wenig gequält.

Die Ehre einer Rede vor dem US-Kongress war einem britischen Staatsoberhaupt zuletzt 1991 Königin Elizabeth II. zuteilgeworden. Am Dienstag benötigte König Charles III. knapp 30 Minuten, um vor den – zumindest an diesem Tag – geeint auftretenden Abgeordneten beider Kammern den Zusammenhalt eines alten Bündnisses zu beschwören. Zugleich platzierte er einige subtile politische Botschaften.

Königlicher Seitenhieb gegen Trump

Der König erinnerte an die Bedeutung der Nato, die Trump immer wieder mit kritischen Aussagen aushöhlt, und an den einzigen Bündnisfall nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Großbritannien habe damals wie in den Weltkriegen an der Seite der USA gekämpft. „Genau diese unerschütterliche Entschlossenheit ist nun für die Verteidigung der Ukraine und ihres überaus mutigen Volkes erforderlich“, sagte Charles zu langanhaltendem Applaus.

Den wohl deutlichsten Seitenhieb lieferte Charles, als er an die Magna Carta erinnerte, jenes historische britische Dokument, das vom Obersten Gerichtshof der USA schon mindestens 160 Mal zitiert wurde – „nicht zuletzt als Grundlage des Prinzips, dass die Exekutive der Gewaltenteilung unterliegt“.

Es darf als Ironie der Geschichte gelten, dass ausgerechnet der britische Monarch den US-Präsidenten daran erinnern muss, dass es keine königliche Machtfülle mehr geben dürfe. Trump nannte die Rede später trotzdem „fantastisch“. Das Weiße Haus ließ es sich auch nicht nehmen, den hohen Besuch für Koketterie mit Bezug zu Trumps Hang zum Absolutistischen zu nutzen. Auf X veröffentlichte es ein Foto der Staatsoberhäupter mit der Überschrift „Zwei Könige“ samt Kronen-Emoji.

Abendessen mit Milliardären

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump sich als König inszenierte, hatte sein Team doch schon einmal ein KI-generiertes Foto veröffentlicht, das den Präsidenten auf dem Cover eines fiktiven Magazins zeigt – samt Krone und dem Titel „Lang lebe der König“. Was von Trump-Unterstützern als Witz abgetan wird, liest sich für viele Amerikaner als verblüffend unverhohlene Botschaft.

Der im Bau befindliche große Ballsaal des Weißen Hauses kam für das anschließende Gala-Bankett am Dienstagabend nicht infrage, weshalb nur rund 120 Gäste geladen werden konnten. Die Liste las sich wie ein Querschnitt aus Trumps Netzwerk: Mindestens 14 Milliardäre waren im Raum. Beim traditionellen Toast scheute sich Charles nicht, auf Kosten des Gastgebers zu scherzen.

Trump hatte beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, ohne US-Hilfe im Zweiten Weltkrieg würde Europa heute Deutsch sprechen. Charles konterte: „Darf ich behaupten: Wenn wir nicht gewesen wären, würden Sie heute Französisch sprechen?“ – eine Anspielung auf Frankreichs Kolonialherrschaft über weite Teile Nordamerikas im 17. und 18. Jahrhundert. Der Saal lachte, und auch Trump schien sich königlich zu amüsieren.