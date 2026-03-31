Tankstellen dürfen ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen. Doch solange Autofahrer ihr Verhalten kaum ändern, bleibt die Empörung über teuren Sprit widersprüchlich.

Kaum steigen die Spritpreise, beginnt in Deutschland eine vertraute Debatte: über Entlastungen für Autofahrer, staatliche Eingriffe, strengere Regeln für Tankstellen. Tatsächlich greift nun eine solche Maßnahme. Ab Mittwoch dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen. Die Maßnahme soll Preissprünge begrenzen und für mehr Transparenz sorgen.

Doch die Diskussion hat einen blinden Fleck. Während Politik und Öffentlichkeit über Regeln für Mineralölkonzerne sprechen, wird eine andere Frage erstaunlich selten gestellt: Wie reagieren eigentlich die Autofahrer selbst?

Warum kein selbst verordnetes Tempolimit?

Eine Auswertung des Verkehrsdatenanbieters TomTom zeigt ein überraschendes Bild. Trotz der sprunghaft gestiegenen Spritpreise fahren die Deutschen offenbar nicht weniger Auto. Die Fahrleistung ist nach diesen Daten seit Beginn des Irankriegs kaum zurückgegangen. Pendler fahren weiter alleine zur Arbeit, Wochenendfahrten finden statt wie eh und je; auch auf den Autobahnen ist kein deutlicher Rückgang des Verkehrs zu erkennen. Zudem wird weiter ohne ein selbst verordnetes Tempolimit gefahren.

Mit anderen Worten: Die Nachfrage nach Kraftstoff bleibt hoch. Und weil das so ist, bleiben auch die Preise hoch. Denn Märkte reagieren nicht auf Empörung, sondern auf Verhalten. Wer weiterhin viel fährt und verbraucht, signalisiert dem Markt letztlich, dass der höhere Preis akzeptiert wird. Deshalb wirkt ein Teil der Debatte unerquicklich. Wer über Spritpreise klagt, aber gleichzeitig weiter ordentlich aufs Gaspedal tritt oder Wege nicht hinterfragt, beteiligt sich selbst daran, dass sich wenig ändert.

Wie wäre es mit einem E-Auto?

Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten. Der Verbrauch eines Autos hängt stark von der Fahrweise ab. Ein Beispiel von der Autobahn: Wer statt 150 Kilometer pro Stunde nur Tempo 120 fährt, kann den Kraftstoffverbrauch um rund 20 bis 25 Prozent senken. Auch auf der Landstraße macht Geschwindigkeit einen Unterschied. Wer gleichmäßig mit Tempo 80 fährt statt immer wieder stark zu beschleunigen und abzubremsen, spart ebenfalls spürbar Kraftstoff.

Hinzu kommen einfache Entscheidungen im Alltag: Fahrgemeinschaften bilden, Wege bündeln oder kurze Strecken häufiger mit dem Fahrrad zurücklegen. Eine bewusstere Nutzung des Autos kann den Verbrauch deutlich senken. All das reduziert unmittelbar die Nachfrage nach Benzin und Diesel – und wäre ein eindeutiges Signal an die Märkte.

Das bedeutet nicht, dass politische Maßnahmen überflüssig wären. Transparente Preise und klare Regeln sind sinnvoll. Auch Wettbewerb und Kontrolle bleiben wichtig. Doch die Wahrheit an der Zapfsäule ist unbequemer: Solange sich das Verhalten auf der Straße nicht ändert, bleibt die Empörung über hohe Spritpreise vor allem eines: bequem. Und über die Vorteile von E-Autos haben wir da noch gar nicht gesprochen.