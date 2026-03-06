Vorigen Samstag haben die USA und Israel ihre Militärschläge gegen den Iran begonnen. Wie ist die Situation nach einer Woche Krieg?

Die iranische Hauptstadt Teheran und andere Städte liegen nach einer Woche Krieg teilweise in Trümmern. Israelisch-amerikanische Luftangriffe trafen Regierungsgebäude und Wohnhäuser und töteten nach Regierungsangaben mehr als tausend Zivilisten. Unter den Toten sind auch Revolutionsführer Ali Chamenei und andere hohe Spitzenfunktionäre. Luftwaffe und Marine des Iran wurden ausgeschaltet, der Raketenbeschuss auf Nachbarländer lässt nach. Trotzdem ist das Regime nach Einschätzung von Experten noch lange nicht besiegt.

Seit Kriegsbeginn feuerte der Iran laut Staatsmedien rund 500 weit reichende Raketen und etwa 2000 Drohnen auf seine Gegner und auf arabische Staaten. Amerikanische und israelische Militärs berichten, die Anzahl der anfliegenden ballistischen Raketen aus dem Iran gehe nach Angriffen auf Abschussrampen und Raketendepots seit Tagen zurück. „Dem Iran gehen nicht die Raketen aus, sondern die Abschussrampen“, sagt Experte Arman Mahmoudian von der Universität Süd-Florida.

Iranische Taktik ist riskant

Der Iran hat aber noch andere Pfeile im Köcher. Kurzstreckenraketen und Drohnen sind schwieriger zu orten und bedrohen weiterhin die arabischen Golfstaaten und Israel. Besonders die Drohnen sind für Israel und die USA ein Problem. Sie sind relativ billig und leicht herzustellen, lassen sich gut verstecken und können von vielen Landesteilen aus gestartet werden. Nach Medienberichten könnten bei den USA, Israel und den Golfstaaten bald die Abfangraketen knapp werden, die anders als die iranischen Drohnen teuer und nicht ohne weiteres zu ersetzen sind.

Die iranische Kriegstaktik ist riskant. Teheran nimmt in Kauf, dass die Beziehungen zu den Golf-Staaten und der Türkei wegen des Raketenbeschusses auf Jahre hinaus belastet sein werden. Bisher verzichten die Golf-Araber auf Gegenangriffe auf den Iran, aber das könnte sich ändern.

Erfolge des iranischen Abnutzungskrieges lassen das Regime jedoch hoffen. Ziel der Führung ist es, die Islamische Republik vor dem Untergang zu bewahren – wenn das gelingt, würde sie sich zur Siegerin erklären. Chameneis Tod war zwar ein Schock, doch der Übergangsrat aus Präsident, Justiz-Chef und einem Vertreter der Geistlichkeit soll die Kontinuität der Staatsgeschäfte sichern. Der katarische Sender Al-Dschasira berichtete aus Teheran, es gebe keine größeren Versorgungsmängel. Der Sicherheitsapparat hält bisher zusammen, es gibt keine Berichte über die Fahnenflucht hoher Offiziere.

Von einem Aufstand der Opposition gegen die geschwächte Führung des theokratischen Systems ist nichts zu sehen. Das liegt zum Teil daran, dass viele Iraner die Hauptstadt Teheran – das Zentrum der jüngsten Proteste vom Januar – wegen des Krieges verlassen haben. Zum Teil zeigt der Krieg aber auch, dass die iranische Opposition nicht gut genug organisiert ist, um gegen das geschwächte Regime loszuschlagen.