Seine bisherige Amtszeit zählt zu den turbulentesten der Republik, doch Bundespräsident Alexander Van der Bellen steuerte Österreich in den vergangenen Jahren souverän durch Krisen und Skandale. Am Sonntag will er wiedergewählt werden.

Wüsste man nicht, wer er ist, würde man Alexander Van der Bellen für einen ganz normalen Pensionisten halten. Mit Glück kann man ihn sehen, wie er seinen Hund, „die Juli“,