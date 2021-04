Vor 75 Jahren, am 1. Juli 1945, begann die Geschichte West-Berlins. Nach dem Mauerbau 1961 war der Frontstadtcharakter zwar in Beton gegossen. Aber üppige Subventionen schufen bald eine „Insel der Glücklichen“ mit hohem Wohlstand und einer ganz eigenen Lebenskultur.

Als 1994 die letzten Sowjettruppen die Bundesrepublik verließen, kam Klaus Schütz nicht ohne Melancholie aus. Als Regierender Bürgermeister hatte er 1967 bis 1977 dem Westen der geteilten Hauptstadt vorgestanden. Nun erinnerte sich Schütz an die Zeit, als er in einer Frontstadt mit Privilegien lebte: „Als die Mauer da war, wurde, gemessen an der Lage zuvor, aus dem umkämpften West-Berlin eine Insel der Glücklichen.“

Die Geschichte dieser Insel inmitten der späteren DDR begann am 1. Juli 1945 mit dem offiziellen Einzug der West-Alliierten. Diese Militarisierung war über Jahrzehnte normaler Alltag. Ständig wurde für den Ernstfall geübt. Für Berlin-Besucher sah das oft bedrohlich aus: An der Lieper Bucht setzten mitten zwischen Badenden britische Einheiten mit ihren Landungsschiffen über die Havel nach Gatow über; in Kreuzberg übten GIs die Erstürmung eines vom „Feind“ besetzten U-Bahnhofs. Doch weder Badegäste noch Passanten ließen sich von diesen Manövern aus der Ruhe bringen.

Monatlicher Rapport

Die ständigen Übungen der drei West-Alliierten gehörten zum West-Berliner Alltag wie der Kurfürstendamm, das Rathaus Schöneberg und der Bahnhof Zoo. „Wir leben hier mitten auf unserem möglichen Schlachtfeld“, so wurden Neuankömmlinge der US-amerikanischen Berlin-Brigade begrüßt. „Der Feind ist nur 15 Minuten entfernt.“

Zum monatlichen Rapport musste der jeweils Regierende Bürgermeister beim amtierenden Stadtkommandanten antreten. Denn gegenüber den mitunter statusbewussten Generälen besaß der Chef der „Zivilverwaltung“ nur eingeschränkte Souveränität. Als besetztes Gebiet hatte West-Berlin bis zur Einheit 1990 einen „entmilitarisierten Status“. Hier war nicht nur das Tragen von Langmessern streng verboten; nach alliiertem Recht konnte für unerlaubten Waffenbesitz noch im Sommer 1990 die Todesstrafe verhängt werden – was in der Praxis nie geschah.

West-Berlin – das war etwas Besonderes. Wie eine Insel lag die halbe Stadt mitten im politisch roten Meer. Um dort hin zu kommen, musste man mit dem Flugzeug durch einen der drei von den Alliierten kontrollierten Luftkorridore fliegen oder durch die DDR auf Straßen oder Schienen fahren, die von Stasi und Volkspolizei streng überwacht wurden. Spätestens beim Passieren einer Grenzübergangsstelle wussten auch Bundesbürger, dass es neben den 1949 gegründeten Staaten „BRD“ und „DDR“ tatsächlich noch etwas Drittes gab: „WB“ stand bei der Abfertigung für Berlin (West), das im SED-Staat in bewusster Abgrenzung stets „Westberlin“ geschrieben wurde.

Gefilzt an der Zonen-Grenze

Der Transitverkehr war nichts für Menschen mit schwachen Nerven; das Filzen von Auto und Gepäck durch DDR-Grenzpolizisten konnte mitunter Stunden dauern. Völkerrechtlich stand die gesamte frühere Reichshauptstadt seit Kriegsende unter dem Besatzungsstatut der Siegermächte; die damalige Sowjetunion hatte einen Teil ihrer Rechte in Bezug auf Ost-Berlin an die DDR übertragen.

Erst im Vier-Mächte-Abkommen von 1971 wurde festgelegt, „dass die Bindungen zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland aufrecht erhalten und entwickelt werden“. Allerdings wurde dies mit der Einschränkung versehen, „dass diese Sektoren so wie bisher kein Bestandteil der Bundesrepublik sind und nicht von ihr regiert werden“.

Das bedeutete im Alltag neue Sicherheit bei gleichzeitiger politischer Teilentmündigung: Die West-Berliner Bundestagsabgeordneten saßen ohne Stimmrecht im Bonner Parlament. Für den realsozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat blieb West-Berlin dennoch ein ständig stechender Stachel im eigenen Fleisch. Denn das „Schaufenster des Westens“ leuchtete nicht nur verlockend bunt, sondern bot seinen eingemauerten Bewohnern auch besondere soziale Sicherheiten – hochsubventioniert, hing es finanziell an einem scheinbar nie versiegenden Tropf der Bundesrepublik.

Magnet für Wehrdienstverweigerer

Für Angestellte gab es die als „Zitterprämie“ bekannte Berlin-Zulage, für Selbstständige eine hohe Investitionszulage. Familien konnten in eigens errichteten Feriendörfern wie Grafenau (Bayrischer Wald) für einen Spottpreis Urlaub machen. Im Bundesgebiet studierende West-Berliner erhielten Flüge in ihre Heimatstadt fast geschenkt. Und das Land Berlin war der Arbeitgeber schlechthin: Jeder Senatsbetrieb leistete sich großzügige Erholungs- und Sporteinrichtungen.

Sank nach Blockade und Mauerbau die Einwohnerzahl durch Wegzug um Hunderttausende, so begann Ende der sechziger Jahre eine entgegengesetzte Bewegung: Immer mehr junge Menschen flüchteten vor der Bundeswehr oder der spießigen Enge vorzugsweise aus süddeutschen Provinznestern und tristen westdeutschen Retortenstädten in dieses fast surreale Soziotop, in dem es Kneipen, Bars und Clubs an jeder Ecke und ohne Sperrstunde gab. Nicht nur das Bier, sondern vor allem auch die Mieten waren günstig.

Seit Kriegsende galt (bis 1988) eine Mietpreisbindung für Altbauten, viel strikter als der vom Senat kürzlich beschlossene Mietendeckel. Die Fassaden waren überwiegend grau, es gab überall noch zahlreiche Einschusslöcher vom Krieg. Doch das Leben war facettenreich, prall und bunt.

1990 endet der Lenz

Die Schriftstellerin Katja Lange-Müller, die 1984 von Ost- nach West-Berlin zog, empfand die andere Halbstadt nicht nur als gemütlich, sondern „irgendwie neugierig und kommunikativ und ein bisschen verschlampt, aber mehr so laissez-faire-mäßig“. Sie erinnerte sich in einem Interview an einen „Pseudosozialismus“: „Die Leute lebten von irgendetwas, und man hätte gar nicht sagen können, wovon nun eigentlich.“ Dank üppiger „Staatsknete“ entwickelte sich seit den siebziger Jahren eine schräge und schrille Theater-, Kunst- und Musikszene mit einer Off-Kultur wie in keiner anderen deutschen Stadt. Den gewissen Größenwahn teilte die alternative Szene mit den gelernten Frontstädtern und einstigen Trümmerfrauen, deren Selbstwertgefühl zwischen „Mir kann keener“ und „Det war schon immer so“ schwankte. Sie hatten mit Harald Juhnke, Günter Pfitzmann, Bubi Scholz und Horst Buchholz ihre eigenen, längst verstorbenen Ikonen wie die damalige linke Szene in Benno Ohnesorg und Rudi Dutschke.

Spätestens Mitte der achtziger Jahre, als der Kalte Krieg kaum noch drohte, ein heißer zu werden, haben sich viele Menschen in ihrer Nische eingerichtet. Mauer und Stacheldraht wurden weitgehend ignoriert, was die bis heute typische Kiezkultur noch förderte. Die meisten West-Berliner sind erklärte Metropolenbewohner, aber mit einer Abneigung gegen Veränderungen. Selbstbewusst und herablassend zugleich galten den Insulanern die westdeutschen Zuzügler und Besucher als „Wessis“, die lästigen DDR-Grenzkontrolleure als „Zonis“.

Der Sommer, als alles zu Ende ging

Als kleine Insel inmitten von Feindesland stand der Alltag in direkter Berührung mit der Weltgeschichte, was zu vielen, dem besonderen Status geschuldeten Merkwürdigkeiten führte. West-Berliner erhielten etwa nur einen „Behelfsmäßigen Personalausweis“ ohne Bundesadler. Die in der Halbstadt ausgestellten Reisepässe mit dem Aufdruck „Bundesrepublik Deutschland“ wurden wiederum in der DDR und in den Staaten des Ostblocks nicht anerkannt. Nur in West-Berlin wurden die Großbanken ansatzweise zerschlagen, wie es die Alliierten eigentlich für die gesamte Republik beschlossen hatten; aus der Dresdner Bank wurde etwa an der Spree die Bank für Handel und Industrie (BHI).

Erst im Sommer vor 30 Jahren begann jener Geldstrom zu versiegen, der den Alltag angenehmer machen konnte. Spätestens als Gruppen wie den lesbischen Alkoholikerinnen der 400.000-D-Mark-Jahreszuschuss ersatzlos gestrichen wurde, war klar, dass die für das Ausharren in der Frontstadt aufgespannten sozialen Hängematten jetzt abgebaut werden. Die Subventionen flossen nun in den Osten. „Man sagt über Leute aus der ehemaligen DDR, sie hätten ihr Land verloren“, erzählte kürzlich die in der eingemauerten Hälfte aufgewachsene Schauspielerin Laura Tonke. „Gerade wir West-Berliner haben auch unsere Stadt verloren: dieses Leben am Ende der Welt, die Leere.“