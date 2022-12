Warum die Hüter der Almen dafür sorgten, dass ein Werbefilm ihres Bundeslandes eingestampft wurde.

Das größte Problem vieler Bauern in den Tiroler und Südtiroler Alpen ist der Wolf. Könnte man meinen, wenn man dort wandert und großen Plakaten begegnet, die darauf hinweisen, dass sich das liebe Vieh und das Vorhandensein von Meister Isegrim nicht vertrügen. Doch nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit liegen. Der größte Feind der Bauern, zumindest in Tirol, ist nämlich: die Hafermilch.

Die Tourismusmarketing-Organisation Tirol Werbung hat einen Werbespot eingestellt, der wegen eines Hafermilch trinkenden Krampus die Gemüter der örtlichen Landwirte stark erhitzt hatte. Krampus, das ist eine österreichische Schreckgestalt, die in der Adventszeit in Begleitung des Nikolaus aufzutauchen pflegt. So eine Art Knecht Ruprecht, aber ein bisserl härter. In dem eineinhalb Minuten langen Werbefilm ist zu sehen, wie der Krampus einem kleinen Mädchen in einer Hüttenwirtschaft den Handschuh wiederbringt, den die Kleine im Schnee verloren hatte. Die Wirtin fragt ihn daraufhin, ob sie ihm etwas Gutes tun könne. Krampus antwortet: „Einen Latte Macchiato mit Hafermilch, bitte“.

Zielpublikum aus der Großstadt

Die Milcherzeuger sahen rot. Die Bauern würden schließlich mit ihren Kühen dafür sorgen, „dass die Kulturlandschaft – die als Kulisse zahlreicher Werbevideos dient – für Einheimische wie für Touristinnen und Touristen so ansprechend ist“, kritisierte Josef Hechenberger von der Tiroler Landwirtschaftskammer. Das Ersetzen „authentischer Tiroler Milch“ durch Hafermilch sei „inakzeptabel“.

Ziel der Kampagne sei es gewesen, ein „modernes und urbanes Klientel“ anzulocken, antwortete der Chef der Kommunikationsabteilung von Tirol Werbung, Patricio Hetfleisch, etwas kleinlaut. „Kommen Sie, wie Sie sind – in Tirol ist jeder willkommen“, heißt es denn auch zum Schluss des Streifens. Tirol Werbung kündigte an, künftig mehr „Sensibilität“ zu beweisen.

Bauernpräsident offener

Der Präsident der deutschen Bauern, Joachim Rukwied, hat sich da vor fast einem Jahr offener gegeben. Er sehe den Trend zu veganer Ernährung (insbesondere bei jungen Großstädtern) nicht als Bedrohung, sondern als Chance. „Es sind ja wir Bauern, die die Rohstoffe für die Ersatzprodukte anbauen“, sagte er. Das gelte beispielsweise für Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, die dann zu Fleischersatz weiterverarbeitet würden. Doch die, das muss man den Tiroler Bauern zugute halten, kann man halt auf Almwiesen schlecht anbauen.