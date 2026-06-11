Ein Rechtsextremist löst mit der Änderung seines Geschlechtseintrags Wirbel aus. Wie kann offenkundiger Missbrauch des neuen Selbstbestimmungsgesetzes unterbunden werden?

Eigentlich zu viel der Ehre für eine Person aus der rechtsextremistischen Szene von Sachsen-Anhalt. Marla-Svenja Liebich, geboren 1970 als Sven Liebich, hat die Justizministerinnen und -minister der Bundesländer dazu gebracht, über Änderungen am Selbstbestimmungsgesetz zu reden. Das wurde vor zwei Jahren vom Bundestag beschlossen. Trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen haben dadurch die Möglichkeit, ihren Geschlechtseintrag und Vornamen im Personenstandsregister durch eine einfache Erklärung beim Standesamt ändern zu lassen. Das zuvor geltende Transsexuellengesetz sah noch ein gerichtliches Verfahren und Sachverständigengutachten vor, was für Betroffene entwürdigend und stigmatisierend war.

Kritik an der Neuregelung gab es von Anfang an. So wurde befürchtet dass biologische Männer durch eine einfache Änderung des Geschlechtseintrags Zugang zu geschützten Frauenräumen wie etwa Umkleiden erhalten könnten. Auch das Kriminelle sich unter neuer Identität vor Strafverfolgung entziehen könnten, wurde als mögliche Gefahr angeführt.

Mit Hetze aufgefallen

Auftritt Sven Liebich. Noch unter diesem Namen wurde er im Juli 2023 wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Anschließend ließ Liebich das Geschlecht auf weiblich und den Vornamen auf Marla-Svenja ändern. Die Verurteilte wurde zum Haftantritt ins Frauengefängnis Chemnitz geladen, erschien jedoch nicht. Sie wurde schließlich in Tschechien festgenommen und wehrt sich aktuell gegen die Auslieferung.

Der Verdacht, dass hier das Selbstbestimmungsgesetz missbraucht und regelrecht vorgeführt werden soll, liegt nahe. Liebich ist in der Vergangenheit mit Hetze gegen transsexuelle und queere Menschen aufgefallen. Das hat nun die Justizministerin von Sachsen auf den Plan gerufen. Constanze Geiert schlägt zusammen mit ihre Kolleginnen aus Sachsen-Anhalt und Thüringen, Franziska Weidinger und Beate Meißner (alle CDU), eine Reform des Selbstbestimmungsgesetzes vor. „Das Gesetz bedeutet für die Betroffenen einen wichtigen Schritt zu mehr gesellschaftlicher Anerkennung und rechtlicher Selbstbestimmung. Gerade deshalb müssen wir verhindern, dass das durch offenkundigen Missbrauch beschädigt wird“, erklärt Geiert.

Im Einzelfall könne die gegenwärtige Rechtslage „zu erheblichen praktischen und rechtlichen Unsicherheiten führen“, heißt es in einem Beschlussvorschlag für die Konferenz der 16 Ressortchefs der Länder, die bis Freitag tagen. Der Name Liebich bleibt dabei unerwähnt. Angeregt werden „konkrete Prüfmechanismen für Fälle offenkundigen Missbrauchs“. Standesämter können unter bestimmten Umständen die Eintragung der Geschlechtsänderung schon nach dem aktuellen Gesetz ablehnen. Gefordert wird nun unter anderem ein abschließender Katalog der objektiven Anhaltspunkte.

„Sensibler Bereich“

Die Justizministerkonferenz würde bei einem entsprechenden Beschluss die Bundesregierung bitten, einen Gesetzgebungsvorschlag zu machen. „Es geht ausdrücklich nicht darum, die geschlechtliche Identität von Menschen staatlich überprüfen zu lassen. Prüfbar sollen allein objektive und dokumentierbare Umstände sein, die auf eine zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung des Verfahrens hindeuten“, betont Ministerin Geiert. Gemäß Koalitionsvertrag wird das Selbstbestimmungsgesetz derzeit sowieso überprüft.

In Rheinland-Pfalz wurden innerhalb der Justiz keine Fälle festgestellt, in denen der Verdacht einer missbräuchlichen Änderung des Geschlechtseintrags aufkam, wie das von Helmut Martin (CDU) geführte Ministerium auf Anfrage mitteilte. Zu dem Vorstoß der ostdeutschen Kolleginnen hat man sich in Mainz noch nicht positioniert. Der politische Entscheidungsprozess sei nicht abgeschlossen. Die derzeitige Rechtslage lasse nur in sehr begrenztem Umfang Maßnahmen der Missbrauchsbekämpfung zu, wird weiter ausgeführt. „Es handelt sich, wie der aktuelle Fall Marla-Svenja Liebich zeigt, um einen juristischen sensiblen Bereich mit diversen ungeklärten Rechtsfragen.“