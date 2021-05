Präsident Emmanuel Macron will den Klimaschutz forcieren, doch die Franzosen vertrauen ihrem Staatschef nicht mehr.

Für Emmanuel Macron ist der Gesetzentwurf zum Klima weitaus mehr als ein Prestigeobjekt. Für den französischen Präsidenten ist es die letzte Möglichkeit, seinen Ruf als Reformer zu retten. Nach seinem Sieg bei der Wahl vor vier Jahren machte er sich unverzüglich ans Werk und brach verkrustete Strukturen auf, die in seinen Augen das Land lähmten. Für die Wirtschaft lockerte er den Kündigungsschutz und auch für Arbeitslose gelten nun schärfere Regeln. Dann machte er sich daran, das Renten- und das Gesundheitssystem grundlegend umzukrempeln. Dabei stolperte er aber über sein eigenes Denken. Die Philosophie des Präsidenten ist es, die Starken in der Gesellschaft weiter zu stärken, da sie in seinen Augen für den Fortschritt sorgen – die Schwachen und Abgehängten spielen in seinen Plänen eine untergeordnete Rolle. Doch viele wollten ihm dabei nicht folgen; die Wut der enttäuschten Bürger entlud sich auf der Straße. In der Corona-Krise sieht er sich dem Vorwurf ausgesetzt, die Krankenhäuser kaputtgespart zu haben.

Nun also die Klimapolitik. Immer wieder beruft sich der Staatschef auf Umfragen, wonach die Mehrheit der Franzosen den Schutz der Umwelt fordert. Doch viele haben das Vertrauen darauf verloren, dass Macron den notwendigen Umbau gerecht gestalten kann. Sie befürchten, dass er sich wie bei Rente und der Gesundheit vor allem an den Zahlen orientiert und die Verlierer der Reform alleine zurücklässt.