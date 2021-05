Sein Rentenversprechen gehört zu den bekanntesten Politikeraussagen in der Geschichte der Bundesrepublik. Dass er als Sozialminister der Ära Kohl die Pflegeversicherung eingeführt hat, ist sein wichtigstes Vermächtnis. Die Deutschen mögen Norbert Blüm, weil er so ansteckend fröhlich und so unverblümt streitbar war. Nun ist er 84-jährig gestorben.

„Bier ist Bier, Schnaps ist Schnaps“, sagte Norbert Blüm 2008 in einem RHEINPFALZ-Interview. Dabei ging es um einen humoresken Auftritt, den Blüm in der Lauterer Kammgarn mit Peter Sodann hatte. Nein, er verwechsele die Rolle eines Politikers nicht mit der eines Kabarettisten, meinte da der Altminister. Und doch: Blüm war wohl auch deshalb so erfolgreich und so beliebt als Politiker, weil er in jeder Rolle Humor bewies.

Dass der aus Rüsselsheim stammende Katholik und CDU-Mann Blüm mit dem sächsischen Schauspieler und Linkspartei-Mitglied Sodann auf Tour ging, sagt etwas über Blüms wahre Gesinnung. Als Herz-Jesu-Marxist wurde er ja bisweilen gescholten. Ähnlich wie der 2017 im pfälzischen Gleisweiler verstorbene CDU-Weggefährte Heiner Geißler, der auch für die Sozialpolitik brannte. Blüm und Geißler verband eine enge Freundschaft, die auch über die gemeinsame Bonner Zeit in der Ära Kohl hinaus Bestand hatte. Seit an Seit schritten Blüm und Geißler am 1. Juli 2017 die Speyerer Maximilianstraße entlang, als sie gemeinsam zur Trauerfeier für den Altkanzler aus der Pfalz in den Kaiserdom gingen.

Von Helmut Kohl enttäuscht – und umgekehrt

Die Verbindung zu Kohl war Blüm Herzenssache. Es traf ihn schwer, dass der Ludwigshafener keinen Kontakt mehr zu ihm haben wollte. Blüm hatte ihm in der Schwarze-Kassen-Affäre die geforderte Nibelungentreue versagt.

Blüm war ein Mann der Prinzipien, und das bekam auch die heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel zu spüren, als diese noch die Partei in der Opposition zu Rot-Grün anführte. 2003 war es, als Blüm – schon 68-jährig – bei einem CDU-Parteitag in Düsseldorf den zunehmend neoliberalen Kurs seiner Partei geißelte. „Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit“, das seien doch „die Grundwerte unserer Partei“, rief Blüm in den Saal. Der neue Kurs entspreche dem nicht. Darin waren sich eben Blüm und Geißler einig. Letzterer engagierte sich bekanntlich auch im globalisierungskritischen Netzwerk Attac.

Gespräche mit der Enkelin

Auch Blüm trieben solche Themen bis zuletzt um. Debatten mit seiner Enkelin bei einem gemeinsamen Spaziergang ließen ihn nicht mehr los. „Habe ich vielleicht wirklich die Zukunft meiner Enkelin, also der ganzen nachfolgenden jungen Generation vermasselt?“, fragte er sich. Er reiste durch die Republik und machte einen Film darüber. Bis ins hohe Alter schrieb er Bücher: „Verändert die Welt, aber zerstört sie nicht“ aus dem Jahr 2017 trägt den programmatischen Untertitel „Ansichten eines linken Konservativen“.

Dass er diesen politischen Spagat überzeugend schaffte und sich eigentlich immer nur treu geblieben war, sah jeder, der das Glück hatte, Blüm persönlich begegnet zu sein. Er war ein Politiker zum Anfassen. Als der Autor dieser Zeilen in den 80er Jahren als Pfälzer Schülerzeitungsredakteur den Minister mit Redaktionskollegen in Bonn besuchte, nahm er sich extra viel Zeit. Weil die Gäste aus der Pfalz kamen, die dem Südhessen von Hause aus nah war. Und weil er Kinder genauso mochte wie alle anderen Menschen, die ihm offen begegneten. Blüm ließ sich für das nächste Titelblatt der Bad Dürkheimer Schülerzeitung „Die Luke“ ohne zu zögern fotografieren.

Beim späteren Papst Benedikt XVI. studiert

Blüm war ein hoch gebildeter Philosoph. Aber er stammte aus einfachen Verhältnissen und hat diese nie verleugnet. Der in Rüsselsheim geborene Sohn eines Kraftfahrzeugschlossers und Busfahrers musste sich seinen Aufstieg hart erarbeiten: Nach einer Handwerkerlehre bei Opel holte er auf dem Abendgymnasium sein Abitur nach. Geld verdiente er später als Bauarbeiter, Lkw-Fahrer, Kellner und Kunstschmied in der Türkei. 1950 trat er in die CDU ein und engagierte sich in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

Als Vertreter des linken CDU-Flügels bekam der quirlige Blüm immer wieder heftigen Gegenwind aus konservativen Parteikreisen – es war der damalige CSU-Chef Franz Josef Strauß, der ihm das Etikett „Herz-Jesu-Marxist“ anheftete. „Darauf bin ich richtig stolz“, verriet Blüm später in einem Interview. „Mit dem Vornamen ,Herz-Jesu’ ertrage ich jeden Zunamen.“ Sein christlicher Glaube prägte stets das Wirken des umtriebigen 1,64 Meter großen Mannes, der Messdiener und Sankt-Georgs-Pfadfinder war: Bei einem Besuch in Polen 1989 verkündete er unbekümmert: „Marx ist tot, Jesus lebt.“ In seinem Studium in Bonn hörte er unter anderem bei Josef Ratzinger. 1967 promovierte Blüm über die „Willenslehre und Soziallehre von Ferdinand Tönnies“.

Dauerminister der Ära Kohl

Von 1972 bis 1981 sowie von 1983 bis 2002 war Blüm Mitglied des Bundestags. 1987 bis 1999 führte er die CDU in NRW. Von 1982 bis 1998 war er unter Bundeskanzler Helmut Kohl Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Bis heute ist der Name des Ministers Blüm untrennbar verbunden mit einem kurzen Satz, der ihm von politischen Gegnern viel Hohn bis hin zum Vorwurf der Lüge einbrachte: „Eins ist sicher: die Rente“, lautete der Slogan, mit dem Blüm als Bundesarbeitsminister jahrelang gegen die Angst vor Altersarmut zu Felde zog.

Als wegweisend, ja, historisch, gilt zurecht die von Blüm vorangetriebene Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung 1995. Von ihr profitieren inzwischen Millionen Menschen. Drei Jahre später markierte die Abwahl der Kohl-Regierung auch das Ende von Blüms Ministerkarriere. Er sah die Niederlage gegen Gerhard Schröders SPD kommen. Bei einem Besuch in der RHEINPFALZ-Redaktion im Wahlkampf 1998 verabschiedete Blüm sich mit Handschlag und dem Satz „Alla, machen Sie’s gut“.

Bis zuletzt auch selbstkritisch

2016 überraschte der damals 80-Jährige die Öffentlichkeit mit einem Besuch im Flüchtlingslager Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. „Die Flüchtlinge sind verzweifelt, die Lage ist schrecklich“, berichtete er. „Mich schreckt der kaltschnäuzige Ton, den die CSU in der Asyldebatte angeschlagen hat“, schrieb er in einem Zeitungsbeitrag.

Eine andere internationale Episode zeigt Blüm in seiner ganzen unerschrockenen Mitmenschlichkeit. 1987, bei einer Chile-Reise, sagte er dem Diktator Augusto Pinochet ins Gesicht, dass der ein Folterknecht sei. Der Militär reagierte, indem er beweisen wollte, dass er Herr über Leben und Tod war. Vor ihm lag eine Liste mit 16 Namen, allesamt Todeskandidaten. Er sagte Blüm, er würde auf die Exekution verzichten, wenn Deutschland diesen Menschen Asyl gewähren würde. Norbert Blüm sorgte dafür.

In den letzten Monaten seines Lebens war er von einer schweren Erkrankung gezeichnet und saß im Rollstuhl: Er war seit einer Blutvergiftung im vergangenen Jahr von den Schultern abwärts gelähmt. In einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung „Die Zeit“ zog er diese selbstkritische Bilanz: Er habe ein intensives öffentliches Leben geführt – „zeitweise als Rummelboxer der Politik“.