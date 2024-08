Die Türkei könnte stolz auf den Einfallsreichtum ihrer Landsleute sein. Stattdessen führt sie einen engstirnigen Streit um die Erfindung des Döners.

Der Döner gehört zu Deutschland wie die Currywurst. Es gilt als verbrieft, dass er erstmals 1972 in Berlin von dem türkischen Arbeiter Kadir Nurman hergestellt wurde. Von dort aus hat er seinen Siegeszug angetreten. Schon deshalb ist es unverständlich, weshalb nun ausgerechnet der türkische Dönerverband glaubt, vorschreiben zu können, wie ein „originaler“ Döner in der EU herzustellen ist.

Selbst aus dem Antrag geht nicht hervor, warum die seit Jahrzehnten in Deutschland verbreiteten Herstellungsmethoden nicht mehr genutzt werden sollten. In dem Text wird sogar darauf verwiesen, dass Döner zu einem Symbol der türkischen Einwanderung nach Deutschland geworden sei. Doch anstatt sich über diese überaus erfolgreiche Völkerverständigung zu freuen und stolz auf den Einfallsreichtum eines Landsmannes in Deutschland hinzuweisen, führen die Verantwortlichen in der Türkei eine kleinliche Auseinandersetzung mit Europa.

Da hilft es wenig, dass die Antragsteller nun zurückrudern und betonen, dass sie mit diesem Vorstoß in Brüssel niemandem schaden wollen. Es gehe lediglich um die Anerkennung, dass der Döner aus der Türkei komme. Das alles deutet darauf hin, dass der zuständige Verband in erster Linie nicht eine kulinarische Tradition schützen will. Triebfeder ist offensichtlich der Ärger darüber, dass der Döner mit Deutschland und nicht mit der Türkei in Verbindung gebracht wird.