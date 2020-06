Die Rassismusdebatte in den USA zieht immer weitere Kreise und vertieft die politischen Gräben zwischen den Anhängern von US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten. Deren Kreisverband im kalifornischen Orange County will nun den nach Schauspieler John Wayne benannten Flughafen südöstlich von Los Angeles umbenennen. Grund seien Interviewäußerungen aus dem Jahr 1971, in denen der 1979 verstorbene Hollywoodstar gesagt habe, er glaube an die Überlegenheit der weißen Amerikaner. Schwarze bedürften demnach noch der Erziehung.

US-Präsident Donald Trump nennt die geplante Namensänderung eine „unglaubliche Dummheit“. Waynes Sohn Ethan betont, die Zitate seines Vaters würden aus dem Kontext gerissen. Die Aussagen des Cowboy-Darstellers stammen aus einem Gespräch im „Playboy“, in dem er sich auch abfällig über Schwule äußerte. Zwar distanzierte er sich ausdrücklich von Sklaverei, betonte aber, er empfinde kein Bedauern für das, was einst Schwarzen oder auch den amerikanischen Ureinwohnern angetan wurde.