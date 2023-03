Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen der Corona-Krise ist das Parlament nur dünn besetzt. Während die Ausschüsse mit Video-Technik arbeiten, bleibt der Bundestag bei seiner angestammten Arbeitsweise. Für virtuelle Debatten müsste etwas Entscheidendes geändert werden.

Wenn die Kanzlerin am Donnerstag eine Regierungserklärung zur Corona-Krise abgibt, wird sie das nicht in ihrem Büro vor einer Kamera tun. Sie wird im Plenum des Bundestages am Pult