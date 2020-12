In seiner Rede dankt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bürgern, dass sie mehrheitlich Entbehrungen in der Corona-Pandemie aushalten, und ruft zu Zuversicht für das kommende Jahr auf.

Auch dieses Weihnachten sei ein Fest der Hoffnung, sagt Steinmeier in seiner Ansprache, die am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird. Zwar habe ein winziges Virus „Besitz ergriffen von unserem Leben und unserem Denken, hat Pläne durchkreuzt und Träume zerstört“. Die allermeisten Menschen im Land verhielten sich indes rücksichtsvoll und solidarisch. „Nicht, weil der Staat es ihnen befiehlt, sondern aus Vernunft, Mitgefühl und Verantwortung. Ich wünsche mir, dass wir diesen Bürgersinn mitnehmen in das kommende Jahr.“

Diejenigen, die die Gefahr des Virus leugneten, seien zwar häufig besonders laut, betont der Staatspräsident. „Aber die Vernünftigen sind die große Mehrheit.“ Das sei die gute Nachricht dieses Jahres.

Zudem verweist Steinmeier auf den bevorstehenden Start der Corona-Impfungen am 27. Dezember: „Wir haben allen Grund zur Zuversicht.“ Das Land sei stark, „weil so viele Menschen für andere da sind und in der Krise über sich hinauswachsen“. Dabei dankt der Bundespräsident denen, „die im Kampf gegen das Virus in der ersten Reihe stehen“, und nennt dabei exemplarisch Ärztinnen, Pfleger, Erzieherinnen, Wissenschaftler und Busfahrer.

Steinmeier: Solidarität mit junger Generation

Steinmeier erinnert auch an diejenigen Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind sowie an jene, die derzeit mit einer Erkrankung ringen. Zudem verweist er auf Unternehmer, die aufgrund der coronabedingten Schließungen um die Existenz ihrer Betriebe bangen. Unbeschwert Weihnachten zu feiern, falle daher schwer.

Zugleich fordert Steinmeier Solidarität mit der jungen Generation. „Die Pandemie hat viele junge Menschen ausgebremst, junge Menschen, die in den Beruf einsteigen, eine Ausbildung oder ein Studium beginnen wollen.“ Man müsse nun dafür sorgen, dass sie in eine bessere Zukunft aufbrechen könnten.

Am Ende äußert sich das Staatsoberhaupt optimistisch: „Wir dürfen uns darauf freuen, dass wir das nächste Weihnachten wieder so feiern, wie wir es lieben: im großen Kreis der Familie, mit unseren Freunden, mit Umarmungen und Gesang.“ Die Vorfreude darauf könne diese „außergewöhnlichen Feiertage“ verschönern helfen.