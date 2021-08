Fragen & Antworten: Europa steht vor dramatischen Tagen. Noch nie in der Geschichte der EU soll an einem Wochenende so viel Geld bewilligt werden. Es soll die Folgen der Corona-Krise abfedern. Ob das den 27 Staats- und Regierungschefs gelingt?

Um was geht es eigentlich?

Der Brüsseler Wochenend-Gipfel hat es in sich. Die 27 Staats- und Regierungschefs verhandeln über ein Finanzpaket, das seinesgleichen sucht. Es hat einen Umfang von 1824 Milliarden Euro.

Die Summe setzt sich zusammen aus: 750 Milliarden Euro für das neue befristete Aufbauinstrument „Next Generation EU“ und rund 1074 Milliarden Euro für den EU-Haushalt der Jahre 2021 bis 2027.

Mit dem Aufbauinstrument „Next Generation EU“ will Europa gegen die Folgen der Corona-Pandemie ankämpfen. Das Milliarden-Paket setzt sich zusammen aus 500 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen und 250 Milliarden Euro an Krediten. Ob es bei dieser Aufteilung bleibt, ist offen. Ebenso offen ist, ob die Mitgliedsländer den Haushaltsansatz in Höhe von 1074 Milliarden Euro bestätigen werden.

Woher kommen die Milliarden?

Für den EU-Haushalt zahlen die Mitgliedsländer nach einem bestimmten Schlüssel in die Brüsseler Kasse ein. Der Anteil eines Landes bemisst sich unter anderem an der Wirtschaftskraft des EU-Mitglieds. Im Jahr 2018 hat Deutschland knapp 25,3 Milliarden Euro eingezahlt. Im Gegenzug sind aus Brüssel knapp 12,1 Milliarden Euro in die Bundesrepublik geflossen. Wie hoch der Anteil der Bundesrepublik sowie anderer Staaten für die Haushaltsperiode 2021 bis 2027 sein wird, ist unter anderem Gegenstand der Verhandlungen ab Freitag, 10 Uhr.

Für das Aufbauinstrument „Next Generation EU“ wird die EU-Kommission Kredite auf den internationalen Finanzmärkten aufnehmen. Wichtig dabei: Die jeweiligen EU-Länder haften nur anteilsmäßig, also nicht gesamtschuldnerisch.

Laut EU-Diplomaten hat der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, den Mitgliedsländern weitere Finanzierungsquellen vorgeschlagen. So wird beispielsweise über eine Abgabe auf nicht recycelte Kunststoffverpackungsabfälle bereits ab 2021 nachgedacht. Ferner: Der Emissionshandel könnte ausgeweitet werden, beispielsweise auf die Schifffahrt.

Warum bekommt Brüssel so ein großes Stück vom Kuchen?

Die Summe für den EU-Etat – rund 1074 Milliarden Euro – klingt gigantisch. Sie relativiert sich aber. Denn sie gilt für einen Zeitraum von sieben Jahren und für 27 Länder. Umgerechnet auf ein Haushaltsjahr hat die EU Einnahmen und Ausgaben in Höhe von gut 153 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt hat in diesem Jahr einen Umfang von 484,5 Milliarden Euro. Oder: Der EU-Jahresetat ist nicht einmal doppelt so groß wie der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen 2020 (80,2 Milliarden Euro).

Wer bekommt wie viel aus dem Aufbaupaket?

Das lässt sich präzise noch nicht beziffern. Warum nicht? Weil beispielsweise noch offen ist, ob es beim Aufbauinstrument „Next Generation EU“ bei der Aufteilung – 500 Milliarden Euro Zuschüsse, 250 Milliarden Euro Kredite – bleibt. Nach einer Liste, die im Mai in Brüssel die Runde gemacht hat, bekommt Italien Zuschüsse in Höhe von knapp 82 Milliarden Euro, Spanien gut 77 Milliarden Euro, Frankreich fast 39 Milliarden Euro und Polen knapp 38 Milliarden Euro. Nach Deutschland werden knapp 29 Milliarden Euro überwiesen.

Wo hakt es noch?

An vielen Stellen. Manchen Ländern, wie beispielsweise den Niederlanden oder Österreich, sind beim Aufbauplan „Next Generation EU“ die nicht rückzahlbaren Zuschüsse viel zu hoch. Anderen ist das Paket insgesamt zu umfangreich. Umstritten ist ferner, ab wann Zuschüsse und Kredite getilgt werden sollen. Einige Länder wollen möglichst spät, also erst in der nächsten EU-Haushaltsperiode, damit beginnen, andere Länder wie Deutschland möglichst früh.

Welche Rolle spielt Angela Merkel?

Die Kanzlerin ist die dienstälteste und damit erfahrenste Regierungschefin auf der Brüsseler Bühne. Sie kennt sich aus mit Krisen, Krach und Kompromissen. Merkel kann unterschiedliche Interessen zusammenführen. Zudem hat sie im Mai die traditionelle deutsche Zurückhaltung bei der EU-Finanzierung aufgegeben und zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das 750-Milliarden-Euro-Aufbaupaket vorgestellt. Beifall insbesondere aus Südeuropa war die Folge.

Seit diesem Monat hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft für sechs Monate inne. Von Berlin wird erwartet, Europa voranzubringen.

Werden sich die Chefs einigen?

Gute Frage. Jedenfalls gehen viele davon aus, dass der Gipfel ein Marathon werden wird. Ein EU-Diplomat riet Beobachtern am Donnerstag scherzhaft, sie sollten sich vorsorglich das Frühstück für Sonntag schon mal bestellen.

Damit wollte er sagen: Möglicherweise wird das Treffen das ganze Wochenende dauern. Der Diplomat sagte allerdings auch: 26 der 27 Staats- und Regierungschef hätten signalisiert, sie strebten am Wochenende eine Lösung an. Lediglich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ließ verlauten, er sehe keinen zwingenden Grund für eine schnelle Einigung.