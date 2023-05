Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem Jahrhundert mussten Millionen Griechen und Türken ihre Heimat verlassen und ins jeweils andere, ihnen fremde Land umziehen.

Still ist es im Garten der Nikolauskirche in Güllübahce, einem Dorf am Berghang über der türkischen Ägäisküste in der Provinz Aydin. Nur das welke Laub raschelt unter den Schritten