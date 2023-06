Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 17. Juni 1953 wurde in der DDR ein Volksaufstand von russischen Soldaten niedergeschlagen. Erinnerungen an ein heute weitgehend vergessenes Datum.

Die Sowjets waren bestens informiert über die Lage. Als Manfred Dittmar am 17. Juni 1953 gegen 7 Uhr aus dem S-Bahnhof Friedrichstraße kam, stand da bereits ein großer Armee-Lkw. „Die russischen