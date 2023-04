Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen den 29-jährige Australier Tarrant, der in Neuseeland am 15. März 2019 in zwei Moscheen 51 Menschen erschoss, wird die bisher schwerste Strafe des Landes verhängt. Der Richter, die Angehörigen der Opfer sowie Überlebende bringen ihre Abscheu zum Ausdruck.

Rosen als Symbol des Friedens. Die muslimischen Männer und Frauen, die meisten in traditioneller, manche aber auch in westlicher Kleidung, tragen die Stoffblumen in den Gerichtssaal, in