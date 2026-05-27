Mit seiner ersten Enzyklika hat Leo XIV. ein Dokument vorgelegt, das man für alle Entscheidungsträger zur Pflichtlektüre erklären müsste.

Einer der Schlüsselsätze des am Pfingstmontag präsentierten päpstlichen Lehrschreibens lautet: „Es gibt Situationen, in denen wir, um menschlich zu bleiben, unser Zögern ablegen und Stellung beziehen müssen.“ Leo XIV. tut das, seit der mittlerweile 70-Jährige vor rund einem Jahr zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt worden ist. Sich einzumischen, zu warnen, seine Meinung zu sagen, betrachtet der Pontifex als seine Pflicht. Für Despoten oder Autokraten wie Donald Trump mag das wie eine Drohung wirken. Für den größten Teil der Menschheit ist es ein Hoffnungsschimmer: Es gibt in Rom noch einen aufgeklärten Humanisten – der sich traut, seine Stimme zu erheben.

In seiner ersten Enzyklika widmet sich der Papst den Chancen und Risiken der neuen Digitaltechnologie, die das Leben auf diesem Planeten in vielen Bereichen grundlegend verändern wird. Aber im Grunde geht es Leo XIV. in erster Linie um die Menschenwürde und wie diese durch den „rasanten Epochenwandel“ bedroht wird. Auch in diesem Punkt redet der Papst Klartext: „In der Zeit der künstlichen Intelligenz, in der die Menschenwürde aufgrund neuer Formen von Entmenschlichung in den Hintergrund zu treten droht, haben wir die dringende Pflicht, zutiefst menschlich zu bleiben.“

Sicher kein Kommunist

Der Papst überzeugt nicht nur durch seine Schreiben, sondern vor allem auch durch die Glaubwürdigkeit seines Auftretens. Ein wesentlicher Teil der weltpolitischen Relevanz, die Leo XIV. in den letzten Monaten gewonnen hat, liegt nämlich an seiner modernen und offenen Haltung – und insbesondere an seiner Herkunft.

Dem Südamerikaner Franziskus, der sich zum Anwalt der Armen und der Schöpfung gemacht hatte, wurde von seinen Kritikern immer wieder vorgeworfen, ein verkappter Kommunist zu sein. Der Vorwurf war zwar abwegig, aber er schmälerten seine Autorität – insbesondere bei jenen, an die seine Appelle hauptsächlich gerichtet waren: den Mächtigen und den Reichen.

Bei Leo XIV. wäre eine derartige Katalogisierung lächerlich: Er wurde in Chicago geboren und entstammt einer republikanischen Familie. Sein älterer Bruder ist heute noch Trump-Anhänger. Leo XIV. ist vieles, aber sicher kein Kommunist.

Dass der Papst US-Amerikaner wie Trump ist, kann nicht anders als glückliche Fügung bezeichnet werden. Leo XIV. wird dadurch zum perfekten Gegenentwurf zum US-Präsidenten und zu einigen Tech-Milliardären des Silicon Valley wie Elon Musk oder Peter Thiel, die in ihrem Größenwahn die Grundlagen des demokratischen Systems und des Völkerrechts erodieren. Leo XIV. ist in seiner Heimat, aber auch in Europa längst zum freundlichen Gesicht der USA geworden und in die Rolle des „Anti-Trump“ geschlüpft.

Solidarität statt Gier und Egoismus

Der Papst stellt in seiner Enzyklika dem Machtmissbrauch, der Gier und dem Egoismus universelle Werte entgegen: Solidarität, Gemeinschaftssinn und Verantwortungsbewusstsein. Und er fordert von uns allen, dass wir „aufrichtig nach Wahrheit“ suchen, als „Weggefährten“ bei der Verteidigung der Würde jedes Menschen und bei der Bewahrung der Schöpfung. „Wir sollten in der Zeit des digitalen Wandels keine resignierten Zuschauer sozialer und kultureller Brüche sein, sondern Frauen und Männer, die sich an die Baustellen der Geschichte begeben – in Forschungslabore, Technologieunternehmen, Schulen, Medien, Institutionen –, um das wieder neu zu errichten, was zusammengebrochen ist, und das zu schützen, was gefährdet ist“, schreibt Leo XIV. Seine Enzyklika müsste zur Pflichtlektüre für alle Entscheidungsträger erklärt werden.