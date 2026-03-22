US-Präsident Donald Trump stärkt mit seinem Krieg gegen den Iran ein diktatorisches Regime, das schon mit dem Rücken an der Wand stand.

Das Jahr hatte für die Regierung der Islamischen Republik katastrophal begonnen. Millionen Menschen waren auf den Straßen und forderten mehr Wohlstand und Freiheit. Das Regime tötete Tausende unbewaffnete Demonstranten, um den Aufstand niederzuschlagen. An der Spitze des Staates herrschte Ungewissheit über den künftigen Kurs des Landes, weil die Nachfolge des greisen Regimechefs Ali Chamenei nicht geregelt war.

Dann kam Trump. Zusammen mit Israel griffen die USA den Iran während laufender Verhandlungen über das Teheraner Atomprogramm an und lieferten dem Regime ein Argument für die Propaganda-These von der unstillbaren Feindseligkeit des Westens gegen den Iran.

Strittige Nachfolgefrage rasch gelöst

Die Angreifer töteten Chamenei am ersten Kriegstag und gaben den Hardlinern damit die Gelegenheit, die strittige Nachfolgefrage an der Spitze des Regimes innerhalb weniger Tage nach ihren Wünschen zu lösen: Sie brachten Chameneis Sohn Modschtaba an die Macht, der radikaler ist als sein Vater. Der Krieg vertrieb Hunderttausende Bewohner aus der Hauptstadt Teheran – damit sinkt die Wahrscheinlichkeit eines neuen Aufstandes.

Nach drei Wochen Krieg gibt es keine Anzeichen für einen Sturz des Regimes. Wenn der Konflikt einmal vorbei ist, wird der Iran zwar – vorübergehend – militärisch und wirtschaftlich geschwächt sein, doch das ist der Führung egal. Wichtig ist für sie allein das eigene Überleben.