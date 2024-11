Die Kleinstadt Paiporta wurde von der Flutkatastrophe in Spanien besonders hart getroffen. Die Not setzt eine große Solidaritätswelle in Gang – was allerdings für neue Probleme sorgt.

Auch 72 Stunden nach der Regen- und Flutkatastrophe liegt Paiporta noch unter einer dicken Schlammschicht. Soldaten, Feuerwehrmänner und Bewohner kämpfen