Über Monate hat die Regierung von Reformen geredet, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sie auch durchzusetzen. Die kommenden Monate entscheiden über den Erfolg der Koalition.

Wenige Tage nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz beginnt sich zumindest in Berlin der Pulverdampf zu lichten. Die SPD-Chefs haben ihre Posten vorerst verteidigt, der Kanzler hat seine Leute um Zurückhaltung gegenüber dem angeschlagenen Koalitionspartner gebeten.

Wenn diese Woche rum ist, das zeichnet sich immer deutlicher ab, öffnet sich ein Zeitfenster, das dieses Land nachhaltig verändern könnte. Ein Zeitfenster für Reformen, das sich mit dem Näherrücken der Landtagswahlen im Osten im Sommer schließen wird. Die schwarz-rote Koalition steht vor einer „Jetzt oder nie“-Situation. Und man kann nur hoffen, dass sie sich für ein beherztes „Jetzt“ entscheidet.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die kommenden drei Monate über den Platz dieser Regierung in den Geschichtsbüchern entscheiden wird. Was wir gerade erleben, ist nichts Geringeres als der Agenda-2010-Moment dieser Bundesregierung.

Zur Erinnerung: Anfang des Jahrtausends setzte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) sehr schmerzhafte und damals rasend unbeliebte Reformen unter dem Titel „Agenda 2010“ um. Er konnte und musste das tun, weil die Gesamtsituation in Deutschland schlecht, die Arbeitslosigkeit hoch, die Wirtschaft am Boden war.

Heute ist es wieder ganz ähnlich. Die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Demokratie als Ganzes stehen unter Druck wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Unser System ist über die Jahre träge, teuer und ineffizient geworden. Jeder Abgeordnete, der regelmäßig in seinem Wahlkreis unterwegs ist, sieht das. Und jeder Abgeordnete weiß, dass es so nicht weitergehen kann.

Das Problem: Die nötigen Reformen, sie werden unbeliebt, ja, schmerzhaft sein. Noch sind zwar 82 Prozent der Menschen in Deutschland grundsätzlich für Reformen, doch diese Zahl wird sich im Prozess drehen. Diese Regierung muss Geld sparen, dieses Land muss Geld sparen. Es geht darum, wie man effizienter werden, wie man vor allem aus dem Sozialsystem Ressourcen rausnehmen kann.

Am Ende dieses Prozesses wird es höchstwahrscheinlich weniger Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, Einschnitte bei der Rente, Zumutungen für Arbeitnehmer geben. Der Bundesfinanzminister muss Stand heute für die Jahre 2028 und 2029 jeweils 60 Milliarden Euro einsparen. Das geht nicht ohne Zumutungen.

Die Frage, wem man Ressourcen nimmt und wem man gibt, berührt die Grundfesten der Parteien, und ja, Union und SPD haben hier oft unterschiedliche Ansichten. Kompromisse unter dem Druck, der auf den Abgeordneten lastet, werden nicht einfach. Aber sie sind unumgänglich.

Insbesondere die SPD steht mit dem Rücken zur Wand. Das 5,5 Prozent-Ergebnis in Baden-Württemberg hat gezeigt: Es geht hier um die Existenz der ältesten Partei Deutschlands. Doch die beiden ehemaligen Volksparteien müssen beweisen, dass sie den Herausforderungen der Gegenwart gewachsen sind und sich auch in einer veränderten Gesellschaft zu Lösungen für das Gemeinwohl durchringen können. Nur wenn sie es schaffen, Deutschland in die Zukunft zu navigieren, werden sie selbst eine Zukunft haben.