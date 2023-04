Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die USA haben es geschafft, die Nato hat es geschafft und damit auch Deutschland: Der Militäreinsatz in Afghanistan ist nach 20 Jahren vorbei. Das Drama am Hindukusch aber ist mitnichten vorbei.

300 Millionen Dollar – pro Tag. So viel haben die USA in 20 Jahren für den Krieg in Afghanistan ausgegeben, den längsten, den die Vereinigten Staaten je führten. Insgesamt macht das zwei