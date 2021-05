Zum Valentinstag werden besonders viele Blumensträuße verschenkt. Die Beschenkten können einiges dazu beitragen, dass die Schnittblumen möglichst lange über diesen Gedenk- oder Geschenktag hinaus Freude bereiten und an den lieben Geber erinnern.

Schnittblumen sollten keinesfalls beim Transport in der Sonne liegen und möglichst rasch wieder ins Wasser kommen. Zuvor wird das Stielende mit einem scharfen Messer schräg angeschnitten und die unteren Blätter entfernt. Stumpfe Messer oder Scheren eignen sich nicht, da dann die Leitungsbahnen eher abgequetscht werden und dann weniger gut Wasser in die Blüte transportieren können. Weiche, also kaum verholzte Stiele wie die von Tulpen oder Gerbera stehen besser nur 15 Zentimeter tief im Wasser.

Wie lange die Valentinsblumen halten, hängt auch davon ab, wo sie stehen. Auf keinen Fall stehen sollten sie in Heizungsnähe und auch nicht Zugluft oder der prallen Sonne ausgesetzt sein. Auch ein Obstteller im Umfeld schadet: viele Früchte geben das Reifungsgas Ethylen ab, das Blumen rascher welken lässt. Besonders hilfreich sind Frischhaltemittel, die den Strauß doppelt so lange vor dem Welken bewahren. Solches meist in Pulverform erhältliche „Blumenfrisch“ wirkt besser als Kupfermünzen, Zucker oder Zitronensäure in die Vase zu geben.

Schnittblumen sind aber nicht nur am Valentinstag beliebt. Über 3 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich für Schnittblumen aus, nur ein Fünftel davon wächst im Inland. Dabei ist jede dritte in Deutschland gehandelte Schnittblume eine Rose.