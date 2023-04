Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einem Attentat wie jüngst in Wien verfolgen sofort TV-Sondersendungen live das Geschehen, in den sozialen Medien wird eifrig kommentiert. In den Tagen danach beherrscht das Thema die Nachrichten. Ein Mannheimer Forscher warnt davor, dass das die Wirkung des Terrors noch verstärken kann.

Paris, Nizza, Dresden, zuletzt Wien: Derzeit machen wieder vermehrt islamistisch motivierte Anschläge Schlagzeilen. Zudem haben in jüngster Zeit rechtsextremistische Täter in Halle, Hanau