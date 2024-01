Hunderttausende protestieren plötzlich in Deutschland gegen Rechtsextreme. Das ist gut. Und doch wird über deren Aufstieg woanders entschieden.

Nein, es ist kein Naturgesetz, dass die Rechte in Deutschland immer stärker wird. Nachdem lange Zeit die viel beschworene Mitte der Gesellschaft seltsam ruhig dem Aufstieg und den Umtrieben insbesondere der AfD zusah, ist dies seit ein paar Tagen anders. Es hat offensichtlich einen dezidierten Anlass gebraucht; dies war das Treffen von AfD-Funktionären mit Rechtsextremen zur „Remigration“. Nun warnen Wirtschaftslenker genauso wie Fußballtrainer lautstark vor einem anderen Deutschland, reiht sich eine (Groß-)Demonstration an die andere.

Und ja, dass Hunderttausende gegen rechts marschieren ist vor allem ein Signal. Ein Signal dafür, dass viele Deutsche – über Parteigrenzen und Weltanschauungen hinweg – fürs Verteidigen der Demokratie zusammenstehen. Das ist ungemein wichtig. Doch Signale und Symbole laufen Gefahr, sich im Lauf der Zeit abzunutzen. Auch bleibt zu hoffen, dass die Demonstrationen nicht „gekapert“ werden – von Gruppen, die ihre eigene Agenda verfolgen.

Ein guter Dreiklang

Ganz nüchtern muss man festhalten: Demonstrationen alleine werden die Rechten nicht aufhalten. Entschieden wird deren Aufstieg oder Fall vor allem an der Wahlurne. Auch liegt es an jedem Einzelnen, dass er – vielleicht beim Gespräch in der kleinen Gruppe, vielleicht unter vier Augen – rechtem Gedankengut etwas entgegensetzt. Demonstrieren, wählen gehen, reden – das ist ein guter Dreiklang.