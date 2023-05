Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei Protesten in Kuba sind Tausende Menschen gegen die kommunistische Regierung auf die Straße gegangen. Die für das sozialistische Land ungewöhnlichen Demonstrationen fanden am Sonntag (Ortszeit) spontan in verschiedenen Städten statt.

Es sind Bilder, die man aus Kuba sonst nicht kennt: umgestürzte Streifenwagen, Aggressionen gegen Polizisten, Wut, Protestmärsche und harte, öffentlich vorgetragene Kritik an der kommunistischen